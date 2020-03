Nemt og sundt: Her er Claus Holms 13 bud på hurtige og sunde løsninger i corona-karantænen

NORDJYLLAND:I disse dage er der ikke langt fra kontoret til køle- og snackskabet, og derfor er den fælles hjemmekarantæne for mange lig med ekstra sul på kroppen. Men hvad kan man gøre for ikke at ty til de usunde løsninger - uden helt at ignorere sin lækkersultne fornemmelse?

Her guider kogebogsforfatteren, foredragsholderen og kokken Claus Holm - blandt andet kendt fra Go' Morgen Danmark - dig til nemme og sunde alternativer. Og der er tip og ideer til alt fra de små og hurtige snacks til de mættende frokost- og aftenmadsmåltider.

Pandestegt pita med grønt og yoghurt

2 stk. minipita, de grove

1 dl yoghurt

1 spsk. fajita-mix

Salt og peber

Saft af lime

1 pose snittet, blandet kål

Sådan gør du: Steg brødet af på en pande eller en brødrister, og flæk det derefter. Bland yoghurt med fajita-mix, salt og peber og limesaft, og smør det herefter på brødet. Top med det snittet kål. Derefter låg på - og del i små stykker.

Lyn-nuggets med tacosauce

1 pakke kyllingefilet

1 pakke majsmel

Salt og peber - eventuelt plus lidt karry

1 glas mild tacosauce

1 tomat i tern

Sådan gør du: Skær fileterne ud i små stykker, vend dem i majsmel, og steg dem på en varm pande i ti minutter. Krydr med salt og peber. Vend tomaterne i tacosaucen.

Pandestegt pitabrød med dip og tomat

2 stk. minipita

2 dl skyr

1 lime

Salt og peber

1 spsk. honning

10 små tomater

Sådan gør du: Steg brødet, og del det i trekanter. Bland skyr, lime og salt og peber sammen med honning. Serveres med tomater på siden.

Holms kødsovs med kant og grønt

1 pakke hakket oksekød

1 løg, finthakket

1 fed hvidløg

1 dåse kikærter

1-2 spsk. fajita

1 glas tomatsovs

Limesaft

Salt og peber

1 pose blandede grøntsager

Sådan gør du: Rist kødet i ét stykke på en varm pande. Drys med fajita, og hak så kødet i mindre stykker med en træske, til det er godt ristet. Tilføj kikærterne, og rist dem af et par minutter. Tilføj tomatsovs, løg og hvidløg. Derefter tilsættes lime og salt og til sidst de blandede grøntsager. Koges i fem minutter.

Lakridsæbler

2 æbler

1 spsk. grov lakridspulver

Sådan gør du: Skær æblet i både. Drys med lakrids, og hvis du bliver træt af det, kan du prøve med kakao- eller kokospulver i stedet.

Kikærteslik

1 dåse kikærter, dryppes af

1 spsk. karry

1 tsk. lakridspulver

Salt

Sådan gør du: Rist kikærterne på en pande i tre-fem min ved høj varme. Drys med karry, lakrids og salt. Serveres i en lille skål med en ske.

Gulerodsbolsjer

1 pose snackgulerødder

1 dl havtorn- og appelsinsaft

Salt og peber

1 tsk. fajita-mix

Saft fra en citron

1 spsk. sesam

Sådan gør du: Rist gulerødderne af. Drys med fajita og salt. Tilsæt saften, og kog det ind i et par minutter. Drys til sidst med sesam.

Majspandekage

1 dåse majs

3 æg

Salt og peber

Små tomater

Sådan gør du: Bland og pisk æg sammen. Steg majs af på panden. Tilsæt æggene, og lad det tage farve. Vendes og bages færdige. Sluk for varmen, lad det stå i et par minutter. Skær det ud i lagkage-stykker, og kom tomat på toppen.

Pandepizza med skinke

1 pizzadej, færdiglavet

1 glas pastasovs

1 pakke revet mozzarella

1 pakke parmaskinke

1 pose rødbeder i strimler

1 dl havtorn- og appelsinsaft

Salt og peber

Sådan gør du: Steg pizzaen på panden fem minutter på begge sider. Herefter smører du pastasovsen på. Steg den igen på begge sider, og læg den på et skærebræt. På med skinke og ost, og del derefter op i stykker. Bland rødbeder med salt, peber og havtornsaft, og læg det på pizzaen.

Pølsemix med søde kartofler

1 pakke gode pølser

1 sød kartoffel, skæres i tern

1 spsk. karry

1 dl tomater, som moses

Salt og peber

6 små tomater i halve

Sådan gør du: Steg pølser og kartofler i fem-syv minutter. Tilsæt resten og lad det simre i fem minutter. Husk at smage til.

Oksedeller med grønkål

1 pakke hakket oksekød

100 gram hakket grønkål

Saft af en citron

Salt og peber

1 dl majsmel

Sådan gør du: Bland kødet med lime, salt, peber og grønkål. Formes som små bøffer og steges på en pande i cirka ti minutter.

Avokadodip

2 avokadoer

2 fed hvidløg

Salt og peber

Saft og skal af 1 citron

1 spsk. jordnøddeolie (kan undlades)

Lidt tabasco

Sådan gør du: Avokadoerne pilles, skæres i små stykker og moses med en gaffel i en skål. Tilsæt finthakket hvidløg, salt, peber og citronsaft. Tilføj en sjat jordnøddeolie plus et par dråber tabasco, og smag til.

Grundpesto

1 bundt persille, vaskes og stilke fjernes

1 fed hvidløg, pilles

2 spsk. hasselnødder uden hinder

1 håndfuld frisk spinat

2-3 dl koldpresset rapsolie

Sådan gør du: Det hele kommes i en blender, og mens du blender, hælder du stille og roligt olien i, så det får den rette tykkelse. Smag derefter til med salt og peber samt lidt balsamico eller lidt saft fra en citron.