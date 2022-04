Ni aktioner mod hurtige knallerter: En kunne køre 90 kilometer i timen

AALBORG:23 knallerter blev kontrolleret ved en stribe aktioner, som 15 betjente fra Færdselsafdelingen ved Nordjyllands Politi har gennemført. De mange aktioner er blevet gennemført efter henvendelser fra borgere, der har følt sig generet af knallertkørslen.

Det oplyser Nordjyllands Politi en pressemeddelelse.

Kontrollerne blev gennemført, fordi både politikredsens forebyggelses- og færdselsafdelinger havde modtaget en hel del henvendelser fra borgere, der har følt sig generet af knallertkørsel.

- Og det skaber helt forståeligt en utryghed hos borgerne, hvis der bliver kørt stærkt på larmende knallerter i deres nærområde – derfor planlagde vi en aktion og gennemførte flere kontroller hen over én dag, siger den ansvarlige for indsatsen, politikommissær Simon Hjort Jacobsen.

De 23 knallerter blev kontrolleret af de 15 betjente fra færdselsafdelingen, beredskabet i Aalborg samt forebyggelse i Aalborg ved aktioner i Aalborg Øst, Klarup, Gistrup, Mou, Kongerslev, Vejgaard, Vadum, Svenstrup og Frejlev. 11 af de 23 knallerter kunne køre for stærkt.

- En af disse knallerter blev ført af en dreng gennem Kongerslev, og da vi fik den standset uden større dramatik, kunne vi – via vores rullefelt – konstatere, at den kunne køre 90 kilometer i timen. Derfor er denne knallert indbragt til nærmere undersøgelse, forklarer Simon Hjort Jacobsen.

Sigtelser ved knallertaktioner • 1 for manglende styrthjelm

• 2 manglede forsikring

• 1 der ikke havde erhvervet kørekort til knallert

• 1 for ikke at have registreret sin knallert.

• 1 for nedslidte dæk.

• 1 overdragelse af førerretten til knallert.

Når nu de 15 betjente var i aktion, holdt de også øje med bilisterne, og også her var der gevinst. Blandt andet en for at køre over for rødt.

En borger blev også standset for at gå over for rødt lys, og under afviklingen af den politiforretning viste det sig, at han var eftersøgt til fogedretten. Den eftersøgte blev derpå anholdt, fortæller Simon Hjort Jacobsen.

Sigtelser mod bilister • 1 kørsel i frakendelsestiden

• 2 håndholdt mobil under kørslen

• 2 fejl og mangler på en trailer

• 1 hastighedssag med klip

• 1 manglende sele.

• 1 overdragelse af førerretten til personbil.

Alt i alt en aktion med 26 sigtelser og en anholdt – og politikommissæren bebuder flere kontroller i den kommende tid.