44 samlet til dansefest: Nu er ni nordjyder tiltalt i opsigtsvækkende corona-retssag

NORDJYLLAND:Efter påske står ni nordjyder tiltalt i en noget speciel retssag, der på grund af størrelsen holdes i en håndboldarena i Holstebro.

Sammen med 35 andre står de ni nordjyder tiltalt for at have overtrådt forsamlingsforbuddet i forbindelse med en "dansefest" sidste år.

Festen blev holdt 12. december på en nedlagt ålefarm øst for Holstebro, og da politiet efter et tip mødte frem, var de 44 personer forsamlet uden værnemidler og håndsprit.

Der var liveband, som spillede til festen, og ifølge politiet blev der "danset på livet løs" på et lille dansegulv i lokalet.

Forsamlingsforbuddet var på daværende tidspunkt ti personer til indendørs arrangementer.

I private ejendomme har der dog ikke været tale om et forbud, men anbefaling om, at man højest mødtes ti personer.

Det er de tiltalt for De 44 tiltalte i sagen om overtrædelse af forsamlingsforbuddet er tiltalt for at overtræde Bekendtgørelse 1815 af 4. december 2020: "Bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19". Paragraf 1. stk 1. lyder: "Det er forbudt at afholde og deltage i indendørs og udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 10 personer til stede på samme sted samtidig." VIS MERE

Nægter sig skyldige

De 44 deltagere nægter sig skyldig i at have overtrådt forsamlingsforbuddet, da de fastholder, at festen foregik på en privat ejendom, og at de dermed er undtaget forsamlingsforbuddet.

Retten i Holstebro har lejet den store håndboldarena i byen - hvor der er normalt er plads til 3250 tilskuere - så retssagen kan holdes ad én gang med alle 44 tiltalte.

Sagen afholdes over tre retsdage fra 6. til 8. april.

Ulrik Panduro, som er specialanklager ved Midt- og Vestjyllands Politi, skal være anklager i den noget specielle sag.

- Det er ikke sikkert, at alle ønsker at udtale sig, men i princippet skal alle 44 afgive forklaring, siger han.

De ni nordjyder og 35 andre danseglade festdeltagere kan se frem til en bøde, hvis de bliver dømt.

Normalt har bøderne for at overtræde forsamlingsforbuddet været på 2500 kroner, men i retssagen i Holstebro vil anklageren nedlægge påstand om bødestraf på 4000 kroner for 40 af deltagerne - mens de fire sidste skal idømmes en bøde på 5000 kroner som arrangører af festen.

- Vi mener, at der er tale om en piratfest, og det er en skærpende omstændighed, siger Ulrik Panduro.

Deltagere fra hele Jylland

Med undtagelse af to var alle de danseglade deltagere over 50 år, og flere var omkring de 70 år.

De ni nordjyder kommer fra Hadsund, Løgstør, Klarup, Nørresundby, Aars og Thisted.

De øvrige deltagere kom fra store dele af Jylland og enkelte helt fra Fyn.

Selvom der er udsigt til langt mere end ti personer forsamlet til retssagen, kommer deltagerne ikke i yderligere karambolage med forsamlingsforbuddet, da forbuddet ikke gælder domstolene.