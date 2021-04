Ni nordjyder deltog i dansefest - nu er de alle idømt bøder

HOLSTEBRO:44 personer idømmes bøder for at bryde forsamlingsforbuddet efter at have holdt fest med livemusik og dans i december.

De to arrangører af festen idømmes begge bøder på 5000 kroner, mens de øvrige 42 deltagere idømmes bøder på 4000 kroner.

Normalvis er bødestraffen på 2500 kroner, men Retten i Holstebro har valgt at hæve straffen.

Den har fundet det som en skærpende omstændighed, at personer fra store dele af landet var samlet, hvilket var en fare for stor smittespredning.

- Endelig er der lagt vægt på krænkelsen af retsfølelsen hos den del af befolkningen, som fulgte restriktionerne til forebyggelse af spredning af smitte med covid-19, skriver Retten i Holstebro i dommen.

Personerne idømmes bøder, da retten vurderer, at det var professionelle musikere, som havde arrangeret festen, og at festen blev holdt i et lånt lokale. Ikke på privat ejedom, som ellers var deltagernes argument.

Festen blev holdt på en nedlagt ålefarm i Mejrup ved Holstebro den 12. december.

Deltagerne var mellem 35 og 76 år.

Retssagen blev afholdt under alternative former, da retten - for at skaffe plads til de mange tiltalte - havde lejet loungeområdet i den lokale håndboldhal, Gråkjær Arena.

Deltagerne har under retssagen afvist at have brudt forsamlingsforbuddet. Der var en privat fest lød synspunktet igen og igen.

- Det er på privat ejendom, lød det fra en af de tiltalte, en musiker, som havde taget initiativ til festen.

Han havde per sms rundsendt invitationer til deltagerne, som ifølge musikeren kender hinanden fra lignende fester.

Musikeren fortalte i retten, at han tog kontakt til en covid-19-hotline og til politiet i Holstebro for at sikre, at de var på lovlig grund i forhold til arrangementet.

Specialanklager Ulrik Panduro er meget tilfreds med dommen, da Retten i Holstebro har dømt i fuldt omfang efter tiltalen.

- De mange deltagere, som var rejst dertil fra hele Jylland og Fyn, var indkaldt via sms, og der var tale om en piratfest, hvilket er årsagen til, at man har hævet bødeniveauet, siger Panduro.