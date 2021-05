Nibe Festival klar med stor plan B: Her er programmet

NIBE:Den sædvanlige fest i Skalskoven er aflyst for andet år i træk, men det betyder ikke, at sommeren bliver uden musik i Nibe.

Fra den 1. til den 4. juli – torsdag, fredag, lørdag og søndag – afholdes begivenheden Lyden af Nibe i et stort koncerttelt på den grønne plæne uden for spillestedet Støberiet.

TV-2 er et af de bands, der kan opleves til Lyden af Nibe. Pressefoto

Det glæder festivalleder Peter Møller Madsen, der har lagt skuffelsen over endnu en aflysning bag sig.

- Vi har dvælet nok ved dårligdommen, og nu er det tid til at kigge frem. I Nibe tænkte vi: Det skal være løgn. Kulturen er essentiel, og vi trænger alle voldsomt meget til at glædes, fornøjes, begejstres. Til at mærke kulturen og musikken – live, siger han og tilføjer:

- Derfor har vi hele tiden været fast besluttede på, at vi ville lave et eller andet, og vi gør det her for at få hjulene i gang og samfundet til at smile.

- Vi har dvælet nok ved dårligdommen, og nu er det tid til at kigge frem, siger Peter Møller Madsen, leder af Nibe Festival. Foto: Bente Poder

Ingen camperende gæster

4000 endagsbilletter bliver sat i salg. Det betyder, at 1000 gæster lukkes ind hver dag – fordelt i to lige store zoner – så man sikrer, at arrangementet bliver afholdt forsvarligt.

Derudover bliver arrangementet uden overnattende gæster. Men selvom Peter Møller Madsen erkender, at det i det hele taget bliver svært at skabe den samme intime stemning, som er man vant til fra Skalskoven, kommer Lyden af Nibe alligevel til at minde om noget, man kender.

- I år har vi ikke de mange scener, og vi har ikke skoven, men vi vil stadig gerne ramme den samme stemning og den samme musiklinje. Derudover opretter vi et lounge-område og en bar, så man får fornemmelsen af at være på festival, siger han.

Arkivfoto: Martin Damgård

Stærkt program

I alt 21 koncerter er programsat, og planen ligger allerede klar: Gæsterne til Lyden af Nibe kan blandt andet opleve kunstnere som Christoffer, TV-2 og Scarlet Pleasure, og alle koncerter bliver med et stående publikum. Det hele kulminerer søndag aften, hvor Suspekt går på scenen.

- Jeg synes, det er et vanvittigt stærkt program, som ikke er for snævert. Det har været vigtigt for os, at det minder om noget, man kunne have oplevet i Skalskoven, siger Peter Møller Madsen.

Program Torsdag 1. juli: Phlake (akustisk), Magtens Korridorer, Jung, TV-2, Clara Fredag 2. juli: Christoffer (akustisk), Jonah Blacksmith Trio, Medina (akustisk), Scarlet Pleasure, Carpark North Lørdag 3. juli: Queen Machine, Lars Lilholt, Michael Falch (akustisk), Hugorm, Alphabeat Søndag 4. juli: Hans Philip, Icekiid, Artigeardit, Tessa, Emil Lange, Suspekt VIS MERE

Christopher er på programmet fredag 2. juli. Pressefoto

Billetter kan købes fra fredag 28. maj klokken 10 på www.nibefestival.dk. En dagsbillet kommer til at koste 580 kroner plus gebyr.