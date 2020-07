F16-jagere assisterede ved bombetrussel

NORDJYLLAND:Masser af nordjyder blev kort før middag forskrækkede over to enorme brag, som brød julistilheden.

Fra Svenstrup, Brovst, Blokhus, Pandrup og Løkken er NORDJYSKE blevet bestormet med henvendelser fra bekymrede læsere, der spørger, hvad der foregår.

- Hvad hulan var det for to kæmpe brag i Blokhus kl. ca. 11:51, skriver John Rasmussen f.eks. på Facebook-siden Blokhus-Hune INFO, hvor debatten kører for fuld kraft.

- Det hele rystede også her i Hune, skriver Britt Fusager.

NORDJYSKE har talt med vagthavende presseofficer ved Forsvarets Operationscenter.

- To F16-ere er fløjet supersonisk op gennem Jylland for at støtte ved en nødsituation oppe i Skagerrak. De har desværre været nødt til at bryde lydmuren. Der var virkelig behov for at komme hurtigt afsted, så vi har vækket nogen, der har sovet. Mere kan jeg ikke sige lige nu, siger presseofficeren.

Stort set samtidig med de danske jagerflys "udrykning" modtog et fly fra Ryanair på vej fra London Stansted-lufthavnen til Oslo en bombetrussel, mens flyet var i luften. Det oplyser norsk politi på Twitter, hvor det også meddeles, at det britiske fly er landet sikkert i Oslo.

Forsvaret har siden på Twitter bekræftet, at de to danske jagerfly assisterede i forbindelse med bombetruslen mod flyet fra Ryanair.

- De danske F-16-fly er landet i Norge for at tanke, inden de flyver retur til Danmark, skriver Forsvaret på Twitter.

F-16-fly fra @forsvaretdk har assisteret i forbindelse med en bombetrussel på et Ryanair fly, der fløj fra Stansted til Oslo. De danske F-16-fly er landet i Norge for at tanke, inden de flyver retur til Danmark. #værdatkæmpefor #dkforsvar — Forsvaret (@forsvaretdk) July 17, 2020

Om bombetruslen og de danske jagerflys gennembrud af lydmuren hænger sammen, er uafklaret, men det ligner en tanke.

I Over Søen nær Brovst og Tranum oplevede Per Glindvad Kristensen sammen sin samlever Tania og deres fire måneder gamle datter de to enorme brag fra de danske jagerfly.

- Hele huset gav sig. Og de kunne også høre det i Brovst, hvor min kærestes søster bor. Og i Tranum, hvor min familie bor, kunne de også høre det, fortæller Per Glinvad Kristensen, som på parrets landejendom er vant til bulder og brag fra et nærtliggende militært øvelsesterræn.

Flyene så parret intet til.

- Vi hørte dem heller ikke. Vi hørte kun de to brag, fortæller Per Glinvad Kristensen.

Parrets lille datter var vågen, men også hun reagerede med forskrækkelse, da de to brag kom.

- Vi har tre heste, som også hoppede en ekstra ang. Og så har vi en hund, der ikke er så glad for torden, så den krøb også lidt rundt, fortæller Per Glindvad Kristensen.