Nogle dage redder de både - andre dage redder de liv

NORDJYLLAND:Normalt er kystredningstjenesten ikke begejstret for storm. Men det er noget andet med den "lovestorm" - positive og støttende kommentarer på sociale medier - der har ramt redningsstationerne i Skagen og Sæby.

Søndag hastede redningsmandskabet herfra nemlig til en position øst for Hirsholmene, hvor en voldsom brand raserede en båd. De ombordværende - et barn og barnets forældre - var blevet samlet op af en ledsagende båd, og redningsbåden fra Sæby fik hurtigt sejlet familien i land, så alle kunne blive tjekket af ambulancereddere, der ventede på kajen.

"Det er godt, vi har jer".

"Godt arbejde af alle".

"I er bare uundværlige".

Det er blot nogle af de kommentarer, de to redningsstationer efterfølgende har fået på Facebook.

Nu er det heldigvis sjældent, at redningsfolkene kommer ud på så dramatiske aktioner og ligefrem kan navigere efter en røgsøjle, der kan ses flere kilometer væk. Det pudsige er så, at resten af søndagen blev et glimrende eksempel på, hvor forskellige opgaver der kan vente ude på havet.

For redningsmandskabet i Sæby havde knap nok slugt formiddagskaffen, før der kom en ny opringning. En motorsejler havde fået motorproblemer og skulle hjælpes i havn. Sidst på eftermiddagen kom der så melding om en båd, der havde tabt sin påhængsmotor og ikke kunne manøvrere.

- Han lå lige syd for Stensnæs og ville drive derind. Han havde anker, men det blæste 14 sekundmeter på det tidspunkt, og søen bar lige ind, så det var fint, at vi fik fat i ham, fortæller Birger Isaksen, der er leder af Sæby Redningsstation.

Den uheldige sejler blev bugseret til Sæby - trods den hårde vind og bølger, som på et tidspunkt nåede et par meters højde.

Denne motorsejler fik problemer søndag og måtte bugseres til Sæby. Foto: Sæby Redningsstation

Denne sidste aktion søndag er klasseeksemplet på en stor del af Kystredningstjenestens primære opgaver: forebyggelse.

- Langt hen ad vejen er det jo assistancer, hvor folk ikke er kommet helt i nød endnu. For meget bliver taget i opløbet, hvis folk for eksempel går i stå med motoren eller strander. Det er en rigtig stor del af det, vi tager os af. Der hiver vi dem fri eller tager dem med til havn. Og det er tit en nødforebyggende foranstaltning. For hvis nu det bliver nat eller træls vejr, er det langt bedre at få løst problemerne inden, siger Birger Isaksen.

Redningsstationerne løser også mange andre opgaver. Det kan være eftersøgninger, hvor både er blevet væk eller sejlende er meldt savnet. Dertil kommer eksempelvis patienttransporter samt assistance til politi og toldvæsen.

- Både i brand ser vi ikke så tit, men det sker jo stadig. Det er så ikke hver gang, det går så galt som søndag. Oftest er der en røgudvikling, hvor ilden når at blive slukket, inden den udvikler sig, lyder Birger Isaksens erfaring.

Ved søndagens voldsomme brand var der ikke meget at gøre for Skagen Redningsstation, som blev ved den brændende båd, mens Sæby-mandskabet sejlede familien i land. Redningsbådene har pumper, som både kan bruges til at lænse både for vand og brandslukning, og de har også skumslukkere til rådighed. Men ilden var for voldsom, og familiens båd udbrændte og sank til sidst på 27 meter vand.

Birger Isaksen lagde mandag turen forbi Kystredningstjenesten i Frederikshavn for at hente flere redningsbamser. Sæby Redningsstation gav sin sidste bamse til det barn, der blev sejlet i land søndag sammen med forældrene. Ingen af dem kom noget alvorligt til, oplyser Nordjyllands Politi.

Kystredningstjenestens redningsbamse, der gives til børn om bord på både, der har fået hjælp. Foto: Skagen Redningsstation

I alt har Kystredningstjenesten 21 redningsstationer, hvoraf de otte ligger i Nordjylland. Her er der i alt 104 redningsfolk. 14 er fuldtidsansatte, mens resten er frivillige, der kan kaldes ind, når alarmen lyder.