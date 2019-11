Nordjyde bestilte sex, men fik slag i maven

AALBORG:En 25-årig kvinde fra Aalborg har fået fire måneders ubetinget fængsel for at røve og overfalde en mand, der troede, at han skulle have sex med hende.

Men i virkeligheden ville hun stjæle hans penge, så hun kunne købe stoffer, forklarede hun onsdag i Retten i Aalborg.

Kvinden havde inden det voldelige møde indsat en annonce på nettet, hvor hun påstod, at hun solgte sex. Det fik en mand til at reagere og møde op på solcenteret Solen i Aalborg for at mødes med kvinden.

Da de to mødtes på solcenteret 2. februar 2019, trak manden 2.000 kroner frem til kvinden som betaling for de seksuelle ydelser.

Men i stedet for sex fik han et slag i maven, hvorefter den 25-årige kvinde tog pengene og gik ud i den bil, hvor hendes ven ventede.

Vennen har fået tyve dages ubetinget fængsel for at deltage i tyveri. Han slap billigere end sin veninde, da Retten i Aalborg mente, at han ikke var klar over, at kvinden ville bruge vold.

Vennen nægtede sig skyldig og afgav ingen forklaring. Til gengæld har han bedt om to ugers betænkningstid.

Den 25-årige kvinde erkendte, at hun stjal pengene fra manden, men nægtede at have slået ham. Derfor ankede hun dommen på stedet.

Det oplyser anklager Christian Jakobsen.