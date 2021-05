Nordjyde fængslet: Truede med at sprænge Amalienborg i stumper og stykker

VENDSYSSEL:"Bombetrussel, død klokken 00.01 den 1. januar 2021, ihjelspringer jeg Amalienborg i tusind stykker med en bombe, og alle i Kongehuset bliver dræbt. Med venlig hilsen Julemanden".

Sådan lød ordlyden i et brev, som en 45-årig nordjyde har erkendt at have skrevet og sendt fra et sted i Nordjylland, da han søndag blev fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Aalborg.

Truslerne blev fremsat i slutningen af december 2020 og sendt til Københavns Politi på Hovedbanegården i København, oplyser anklager ved Nordjyllands Politi, Thomas Klingenberg.

Den 45-årige mand blev ved grundlovsforhøret varetægtsfængslet frem til 11. juni. Han er sigtet for trusler og for forbrydelser mod den øverste statsmyndighed.

Ifølge anklageren faldt mistanken på den 45-årige mand, fordi hans dna er fundet på brevet.

- Det blev undersøgt, og han bonnede ud, oplyser Thomas Klingenberg.

Trusler mod Nordjyllands Politi og Spar Nords direktør

Manden er i forvejen sigtet i flere sager om trusler mod myndigheder eller fremtrædende personer. De sager er i øjeblikket på vej gennem retssystemet.

Ifølge anklager Thomas Klingenberg drejer det sig blandt andet om en dødstrussel mod Nordjyllands Politi, som man modtog 7. februar.

Her bliver alle politifolk truet med at blive skudt og parteret fra top til tå.

Spar Nords direktør har også modtaget en dødstrussel mod ham og hans familie.

- Når han bliver fængslet, er det jo fordi, man er bange for, at han vil sende flere dødstrusler ud, siger Thomas Klingenberg.

Manden forklarede i Retten, at han ikke har noget imod dronningen eller kongehuset. Han er bare sur på politiet - og på Spar Nord, men han kan ikke forklare hvorfor.

Den 45-årige mand kærede ikke fængslingen.