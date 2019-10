Nordjyde havde over 19.000 børnepornografiske billeder i sit hjem

SÆBY:En mand på 58 år er onsdag blevet idømt fire måneders ubetinget fængsel for at have 19.307 billeder med børneporno i sit hjem i Sæby.

Billederne blev fundet 21. august 2018 i mandens hjem som følge af politiets mistanke til ham. Det ulovlige materiale lå på mandens iPad, bærbare computer og flere eksterne harddiske.

Fem af billederne er blevet delt med andre mennesker via en chat på nettet.

Ud over billederne var der også over 4000 videoklip med børneporno, fortæller sagens anklager Søren Riis Andersen.

Den 58-årige har taget imod sin dom, men afgav ingen forklaring til Retten i Hjørring om, hvorfor han havde opbevarede de mange ulovlige billeder i sit hjem.

Hans iPad og de andre enheder er blevet konfiskeret.