Nordjyde kan fejre påske som nyslået millionær

NORDJYLLAND:En heldig nordjyde kan formentlig godt tillade sig at gøre lidt ekstra ud af påskefrokosten eller købe et lidt dyrere påskeæg.

I hvert fald er der en nordjyde, der lørdag aften vandt én million kroner i Danske Spils Millionærgarantien, hvor der trækkes lod om to gange én million kroner blandt alle spillede lotto-rækker.

Det oplyser Danske Spil i en pressemeddelelse.

Hovedgevinsten på syv millioner kroner blev vundet af en spiller, der havde købt kuponen med de syv rigtige vindertal hos OK Plus i Bording i Midtjylland.

Millionærgarantien blev udløst hos spillere i Region Nordjylland og Aarhus Kommune, hvor begge rækker var spillet på plus-abonnement.

- Her fra Danske Spil skal der lyde et stort tillykke til alle ugens heldige vindere. Vi synes, det er en fest hver gang, at en dansker vinder i vores lotterier, lyder det fra Malene Mølgaard, der er direktør i Danske Lotteri Spil i pressemeddelelsen.

Danske Spil kontakter vinderne, men søndag formiddag endnu ikke talt med vinderne.