Nordjyde om lottogevinst: Tallene kom til mig i en drøm

HJØRRING:Gevinsten er over 5.000 kroner.

Sådan lød det fra "pigen bag disken", da en hjørringenser var i kiosken for at tjekke sine lottokuponer, som han altid gør lørdag efter udtrækningerne.

- Jeg så godt det store skilt i butikken, at der var en, der havde vundet en million. Så måtte jeg finde min kone i butikken og sige "du er nødt til at køre indkøbsvognen ind til siden, for vi har vundet en million," fortæller vinderen, der har valgt at være anonym, med et stort grin.

Gevinsten kommer ikke til at vende op og ned på livet hos det hjørringensiske ægtepar, men det er alligevel noget helt særligt at vinde i Lotto - og tallene på en af deres kuponer kom til manden på en helt særlig måde.

- Man tror jo ikke, det sker for en selv. Vi er superglade for at have vundet, det er vi. Jeg havde i sin tid drømt tallene. Jeg ved ikke, hvor den drøm kom fra - tit kan man ikke huske, hvad man har drømt, men jeg kunne huske de tal der, forklarer manden smilende.

En million kroner er mange penge, og kan betale for mange drømme. I Hjørring er benene dog plantet solidt på jorden, selvom det er blevet til et par større indkøb.

- Vi tager det helt stille og roligt, men stod alligevel og skulle have ny bil, og så fik vi den foræret af Danske Spil - det var jo lækkert, haha. Og så har vi længe villet have en elevationsseng, og den har vi købt nu, fortæller den glade vinder.

Parret ringede også til deres børn og inviterede dem med ud at spise på en god restaurant. Og med en stor familie på i alt fem børn, 14 børnebørn og tre oldebørn skal pengene nok komme ud at arbejde.

- Det skal også komme dem til gode, synes vi. Og så skal alle jo stadig have gaver til jul og fødselsdag. Vi tror nu, at de får for samme beløb, som de altid har fået, fortæller manden.

Ægteparret fortæller også, at de fortsætter med at spille med i Lotto med de samme kuponer, som de plejer.