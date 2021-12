Nordjyde ramt af voldsom bivirkning ved vaccine: Opfordrer alligevel folk til at blive vaccineret

ADELAIDE:"Dit hjerte har det fint, du har ikke haft hjerteanfald, og dit hjerte har heller ikke lidt nogen skade!"

Da nordjyske Frank Jensen, der blandt andet har arbejdet som journalist for Det Nordjyske Mediehus, men nu er bosat i Adelaide i Australien, fik denne besked lille juleaften var det nok den bedste julegave, han nogensinde har fået.

I et opslag på Facebook fortæller den tidligere Nordjyske-journalist nemlig, at han har været ramt af en sjælden, men ret voldsom reaktion på sit tredje stik i forbindelse med sin vaccination mod corona.

- Glædelig jul, jeg håber, I nyder højtiden i selskab med jeres kære, og at I har fået nogle skønne gaver. Selvom jeg ikke har nogen idé om, hvilke gaver julemanden har haft med til jer, vil jeg under ingen omstændigheder bytte gaver med nogen af jer, da jeg fik præcis, hvad jeg ønskede mig, skriver Frank Jensen, som Nordjyske har været i kontakt med, og som har sagt ja til at dele sin historie med nordjyske.dks brugere.

Og gaven var altså lige netop ovenstående besked fra lægerne.

Frank Jensen var blevet ramt af det, der i lægetermer kaldes myokarditis - på dansk betændelse i hjertemusklen. Det er en bivirkning af coronavaccine, som rammer en ud af 25.000 vaccinerede.

En god dreng

- Jeg må have været en god dreng, for julemanden bragte mig præcis, hvad jeg ønskede. Mine personlige julemænd i år var de yderst kompetente kardiologer på Royal Adelaide Hospital, fortæller nordjyden i opslaget.

Men Frank Jensen har ellers aldrig haft problemer med sit hjerte, så hvorfor endte han pludselig med at holde jul på hospitalet?

- Fordi jeg "vandt" i lotteriet. Cirka en ud af 25.000 oplever en meget sjælden bivirkning efter at have fået en COVID-vaccination eller booster-shot - og jeg kan roligt sige, at 24.999 ikke vil opleve den bivirkning, da jeg tog en for holdet.

- Jeg endte med myokarditis, og lægerne havde endda mistanke om, at jeg havde haft et eller flere hjerteanfald, så lige pludselig blev en meget stille torsdag meget hektisk, da min gp (praktiserende læge; red.) kontaktede mig med resultatet af nogle blodprøver og beordrede mig til at tage på hospitalet - NU, lyder det i opslaget.

Ekstremt nervøs

Han og hustruen Kate hastede derfor på hospitalet til en række undersøgelser - blandt andet et angiogram, hvor en radioaktiv væske injiceres i arterierne for at tjekke, om der er blokeringer i blodårer og hjerte.

- En procedure der både kan give hjerteanfald, slagtilfælde og hjertestop, så jeg var ekstremt nervøs, fortæller Frank Jensen.

Men konklusionen på undersøgelserne mundede altså ud i, at lægerne på hospitalet i Adelaide kom med den gode gave til nordjyden - nemlig at han slap helskindet fra sin myokarditis – og ikke har haft hjerteanfald.

- Jeg havde det helt fint før mit booster-shot. Efter at have fået det, havde jeg det forfærdeligt, og på et tidspunkt var jeg bange for at dø, så hvad synes jeg om COVID-vaccinationer og booster-shots i dag? spørger Frank Jensen retorisk i opslaget på Facebook.

Tag nu vaccinen

Og svaret er ligetil for ham:

- Godt spørgsmål, nemt svar: Jeg synes stadig, at alle bør få deres vaccinationer og booster-shots - og hellere i dag end i morgen, for vi har brug for, at så mange som muligt vaccineres for at komme tilbage til det liv, vi havde pre-covid, lyder det fra ham.

Han sammenligner sin uheldige situation i juledagene med antallet af tilskuere på et stadion, der kan rumme 50.000 tilskuere.

- Jeg var ekstremt uheldig. To af dem vil blive ramt af den bivirkning, som ramte mig. Så kan argumentet være: "fair nok, to ud af 50.000 er ikke mange, men hvis vi springer vaccinationerne over, vil 0 ud af 50.000 ende med at lide af myokarditis".

- Simpelthen falsk: Et kendt symptom på COVID er netop myokarditis, så hvis du springer dine vaccinationer/booster-shots over, er din risiko for at få myokarditis betydeligt højere, end hvis du er vaccineret, og det vil højst sandsynligt ikke være en mild myokarditis, men en der kan koste dig livet, konstaterer Frank Jensen.

- Så venligst for min skyld, dine venners og families skyld og mest af alt for din egen skyld: sørg for at blive færdigvaccineret, er konklusionen fra nordjyden, der i øvrigt takker personalet på hospitalet i Adelaide og understreger, at han har det godt igen.

Lidt fiskeri og kolde øl

- Hvis lægerne ikke havde fortalt mig, at jeg stadig har lidt myokarditis, ville jeg ikke vide det, da jeg har det fint og er på toppen af verden. Og om et par timer pakker vi bilen og tager op ad floden nogle dage med familie, sol, kolde øl og lidt fiskeri, lige som jeg kan lide det, lyder det fra en - trods en hård jul - glad nordjyde.