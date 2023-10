Nordjyde scorede syvcifret i Lotto-premiere

Det er ikke længe siden, at en nordjysk familie blev mangemillionærer på at spille Lotto med en gevinst på 13 millioner kroner.

Nu kan endnu en heldig Lotto-spiller fra Nordjylland sætte et syvcifret beløb ind på bankkontoen, efter at Danske Spil lørdag aften havde premiere på sin nye ekstratrækning, der er blevet døbt Super Millionærchancen.

Det oplyser Danske Spil i en pressemeddelelse.

Nyskabelsen består i al sin enkelthed af en ekstratrækning den sidste lørdag i hver måned, hvor samtlige spillede Lotto-rækker fra måneden er med i lodtrækningen om fem gevinster á 1.000.000 kroner.

En af dem havnede altså hos en heldig nordjyde, der spiller Lotto på abonnement. Det fremgår ikke, hvor i Nordjylland de mange penge er havnet.

- Super Millionærchancen betyder, at vi forventer, at antallet af nye Lotto-millionærer vil stige til mere end 200 om året, og vi er glade for at kunne give endnu flere mulighed for at opfylde deres drømme, siger Malene Mølgaard, som er administrerende direktør i Danske Lotteri Spil, som står bag Lotto.

Lørdagens lottotrækning resulterede i hele otte nybagte millionærer. Foruden de fem, der vandt hver en million kroner i Super Millionærchancen, havnede lørdagens førstepræmie på otte millioner kroner i Rooskilde, mens der blev sendt to millioner fra den kendte Millionærchancen til København og Midtjylland.