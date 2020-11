To nordjyder får nye ministerposter

Opdateret kl. 16.50 med citater fra Rasmus Prehn efter han fik overdraget sin nye ministerpost

To nordjyder har grund til at glæde sig efter dagens ministerrokade.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har udpeget Rasmus Prehn (S) til minister for fødevarer, landbrug og fiskeri. Han har indtil nu været minister for udviklingssamarbejde.

Det sker, efter at Mogens Jensen (S) onsdag gik af som fødevareminister på grund af minksagen. Han var desuden minister for ligestilling, fiskeri og nordisk samarbejde.

Rasmus Prehn bliver minister i det nyoprettede ministerium, fordi Mette Frederiksen har besluttet, at Miljø- og Fødevareministeriet skal splittes op.

- Jeg kommer til at gå til den her opgave med meget stor ydmyghed, sagde Rasmus Prehn foran pressen på Amalienborg Slotsplads, efter at han har været hos dronning Magrethe.

- Vi er i en meget vanskelig situation. Vi er midt i en pandemi, som påvirker os alle sammen, og som desværre også påvirker fødevarer og landbrug. Det skal vi have taget hånd om på bedste vis, tilføjede han.

Ved overdragelsen af fødevareministeriet sagde Rasmus Prehn, at hans nye ministerium skal bygges op med afsæt i, at de "fejl, der er blevet begået" i mink-sagen ikke sker igen:

- Statsministeren har valgt at dele ministeriet op. Det betyder, at jeg får lejlighed til at bygge en ny administration op på en ny måde.

- Det bliver helt afgørende, at vi målrettet og systematisk lærer af de fejl, der er blevet begået. Der er plads til forbedring.

- Sammen med den nye departementschef vil jeg lave systemet så finmasket, at vi ikke kommer ud i sådan en situation igen, siger Rasmus Prehn.

På spørgsmålet om, hvorvidt han har tillid til alle medarbejderne i det nye ministerium oven på mink-sagen, siger Rasmus Prehn, at han ikke vil behandle personalesager offentligt.

Det nordjyske folketingsmedlem Flemming Møller Mortensen (S) er udpeget som minister for udviklingssamarbejde og minister for nordisk samarbejde.

- Jeg ser frem til den nye og spændende opgave som minister for udviklingssamarbejde og minister for nordisk samarbejde. Det er ikke alene områder, der har min store interesse, men også områder, der passer godt til det, jeg har lagt til grund for at være politiker, siger Flemming Møller Mortensen (S) i en pressemeddelelse.

57-årige Flemming Møller Mortensen er uddannet sygeplejerske. Han er født i Store Brøndum ved Skørping i Nordjylland.

Hans politiske karriere begyndte i 2001, da han blev valgt til byrådet i Skørping.

Ved kommunesammenlægningen kom han i byrådet i Rebild, men forlod posten, efter at han i 2007 blev valgt til Folketinget i Himmerlandskredsen.

I en lang periode har han været sundhedsordfører for Socialdemokratiet.

Samtidig overføres ligestillingsområdet til Beskæftigelsesministeriet, så beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard fremover også er minister for ligestilling.

Der er nu i alt fem nordjyske ministre i regeringen. Udover Rasmus Prehn og Flemming Møller Mortensen er det statsminister Mette Frederiksen, erhvervsminister Simon Kollerup samt uddanneles- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.

Her er S-regeringens ministre Torsdag har budt på en ny sammensætning af S-regeringen, efter at Mogens Jensen gik af grundet minksag. Statsminister Mette Frederiksen (S) har torsdag præsenteret en mindre ministerrokade, hvor Flemming Møller Mortensen (S) er ny mand på holdet som minister for udvikling og nordisk samarbejde. Rasmus Prehn skifter til posten som minister for fødevarer, landbrug og fiskeri. Derudover får beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard også ansvar for ligestilling. Se den komplette liste her: * Mette Frederiksen (S), statsminister. * Nicolai Wammen (S), finansminister. * Jeppe Kofod (S), udenrigsminister. * Nick Hækkerup (S), justitsminister. * Astrid Krag (S), social- og indenrigsminister. * Morten Bødskov (S), skatteminister. * Dan Jørgensen (S), klima-, energi- og forsyningsminister. * Magnus Heunicke (S), sundheds- og ældreminister. * Benny Engelbrecht (S), transportminister. * Pernille Rosenkrantz-Theil (S), børne- og undervisningsminister. * Trine Bramsen (S), forsvarsminister. * Ane Halsboe-Jørgensen (S), uddannelses- og forskningsminister. * Simon Kollerup (S), erhvervsminister. * Mattias Tesfaye (S), udlændinge- og integrationsminister. * Peter Hummelgaard (S), minister for beskæftigelse og ligestilling. * Kaare Dybvad Bek (S), boligminister. * Lea Wermelin (S), miljøminister. * Joy Mogensen (S), kulturminister og kirkeminister. * Rasmus Prehn (S), minister for fødevarer, fiskeri og landbrug. * Flemming Møller Mortensen (S), udvikling og nordisk samarbejde. Kilde: regeringen.dk VIS MERE

Læs et større portræt af den nye minister for udviklingssamarbejde og nordisk samarbejde Flemming Møller Mortensen her

Læs et mini-portræt af den nye fødevareminister Rasmus Prehn, da han blev udnævnt til minister for udviklingssamarbejde tilbage i juni 2019

NORDJYSKE var med på Rasmus Prehns første store rejse til Afrika som minister i august 2019. Du kan læse en reportage herunder