Nordjyde vandt sølv ved bowling-VM

LAS VEGAS. Den nordjyske bowlingspiller Maj Ginge Jensen, der har fået størstedelen af sin bowlingopdragelse i henholdsvis Hjørring og Aalborg, vandt VM-sølv i kvindernes singlerække ved VM i bowling, som er blevet afviklet i Las Vegas i USA.

Den nordjyske bowler tabte finalen til japanske Futaba Imai efter at have kvalificeret sig til finalen med en semifinalesejr over sydkoreanske Hong Haeni.

Det lykkedes natten til mandag derimod ikke for de danske bowlingherrer at kvalificere sig til finalen ved VM i bowling i Las Vegas.

Det danske bowlinglandshold tabte således semifinalen til Kinesisk Taipei, der er Taiwans navn i sportskonkurrencer, og det udløser en bronzemedalje.

Det danske femmandshold med Jesper Agerbo, Dan Østergaard-Poulsen, Jimmy Dan Mortensen, Carsten Warming Hansen og Thomas Larsen kom indledningsvist bagud med 0-1 efter første serie i semifinalen.

Første serie endte 215-184 til modstanderne fra Kinesisk Taipei.

I anden serie kom danskerne dog stærkt tilbage og sikrede en overbevisende sejr på 279-158. Dermed skulle kampen ud i en tredje og afgørende serie, og her måtte danskerne se sig besejret med 156-235.

I den øvrige semifinale vandt USA over Colombia. Amerikanerne vandt efterfølgende 2-0 over Kinesisk Taipei og sikrede sig altså guldet.

De danske herrers bronzemedalje er Danmarks anden medalje i Las Vegas.

/ritzau/