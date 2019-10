Nordjyde ville løse kærlighedsproblemer med et gevær

FARSØ:Hjertesorger førte lørdag aften til alvorlige trusler med et gevær på baren Café 14 i Farsø.

Omkring midnat kom to mænd på baren op at skændes om en kvinde. Det fik den ene part - en 28-årig mand - til at hente et gevær og begynde at true den 24-årige.

De to mænd kendte hinanden i forvejen og er begge fra Farsø.

De gik ud på gaden, hvor den 28-årige blev ved med at true og råbe af den 24-årige. På det tidspunkt havde den 28-årige også truet tre andre med geværet.

Da mændene stod udenfor sammen med de tre tilfældige mennesker, der nu også var involveret, ankom en større gruppe politibetjente med våben og veste.

Opbuddet fik den 28-årige til at tage sit gevær og løbe sin vej. Efter kort tid fandt politiet dog geværet - som i øvrigt viste sig at være et luftgevær.

Her startede jagten på den nu geværløse mand.

Manden var flygtet ud i Farsøs gader med politipatruljer efter sig - og få minutter senere fandt politiet ham i færd med at gemme sig i en anden del af byen.

Han blev fanget, men skal ikke tilbageholdes, indtil sagen kommer for retten.