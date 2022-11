Nordjyde vinder 3,5 millioner: Det fik konens tømmermænd til at forsvinde

AALBORG:De fleste danskere har deres foretrukne kur mod tømmermænd. En reperationsbajer, søvn, to panodiler eller en masse vand. En mand fra Aalborg lader dog til at have fundet den ultimative kur mod tømmermænd.

Lørdag aften tjekkede han sin Lotto-kupon og kunne se at alle syv tal matchede op til en gevinst på 3.500.000 kroner. Der var ikke i første gang nogen at fejre den store gevinst med, da konen var til fest, så han gemte overraskelsen til næste dag.

- Min kone lå på sofaen næste dag, og hun var ikke helt på toppen efter festen. Jeg sagde, at jeg havde noget stort, jeg skulle fortælle hende. Da hun fandt ud af, at vi havde vundet 3.500.000 kroner, skal jeg lige love for, at hun fik det bedre. En milliongevinst er en god kur mod tømmermænd, griner den heldige aalborgenser.

Han har indtil videre kun brugt den nyerhvervede formue på en flaske champagne, men buddene på, hvad den skal bruge på er mange.

Tidlig pension og rejser

- Det gør selvfølgelig tilværelsen meget nemmere på en række områder, når man vinder så mange penge. Jeg er tæt på pensionsalderen. Nu overvejer jeg da, om jeg skulle gå på pension med det samme eller måske gå på nedsat tid, så jeg kan nyde dagene lidt mere, forklarer han.

Et andet bud er, at han og familien skal ud og se verden.

- Vi har altid rejst meget i løbet af årene. Vi skal helt sikkert afsted til foråret, selvom detaljerne ikke er på plads endnu. Måske bliver det en tur til Californien eller et smut til Rom. Det må vi finde ud af. Vi havde lovet min søn, at vi ville finde penge til, at han kunne komme afsted på en rejse med nogle af sine venner. Det løfte er pludseligt blevet 10 gange nemmere at holde. Det er en rigtig dejlig fornemmelse, slutter den nyslåede nordjyske millionær.