Nordjyder blandt de værste til at køre for hurtigt på landeveje: Se undskyldningerne

NORDJYLLAND: Nordjyske bilister er nogle af værste i Danmark til at overskride hastighedsgrænserne på landevejene. Det fremgår af en ny undersøgelse, som Rådet for Sikker Trafik netop har offentliggjort.

Undersøgelsen er lavet af Promonitor for Rådet for Sikker Trafik i det første halvår 2019.

2.354 personer er blevet spurgt i undersøgelsen, der opgør tallene på politikredse. Derfor er Region Nordjylland splittet på de to kredse Midt- og Vestjyllands Politi, som Thisted og Morsø kommuner hører under, og Nordjyllands Politi.

Undersøgelsen viser, at Midt- og Vestjyllands Politikreds og Nordjyllands Politikreds har flest bilister, der indrømmer, at de meget ofte, ofte eller en gang i mellem kører mere end de tilladte 80 kilometer i timen på landsdelens mange kilometer landeveje.

Landevejene er statistisk set de veje, hvor der sker flest uheld - og meget ofte er for høj fart en medvirkende årsag til ulykkerne.

Selv om gennemsnitsfarten på vejene er faldet hen over årene, er der stadig for høj fart i omkring halvdelen af dødsulykkerne, viser ulykkestal fra Vejdirektoratet. Og landevejene er særligt hårdt ramt. Seks ud af 10 trafikdræbte mister livet på en landevejsstrækning.

I 62 procent af dødsulykkerne, hvor der er for høj fart involveret, var hastighedsgrænsen overskredet med mindre end 20 km/t., viser tal fra Vejdirektoratet. Så selv en lille hastighedsoverskridelse er risikabel, lyder budskabet fra Rådet for Sikker Trafik.

Bilister der kører 90 km/t eller mere på landevej: Midt- & Vestjyllands Politikreds: 72 % Nordjyllands Politikreds: 63 % Syd- & Sønderjyllands Politikreds: 62 % Sydøstjyllands Politikreds: 61 % Fyns Politikreds: 56 % Københavns Vestegns Politikreds: 53 % Østjyllands Politikreds: 53 % Midt- og Vestsjællands Politikreds: 49 % Sydsjællands og Lolland-Falsters Politikreds: 47 % Nordsjællands Politikreds: 45 % København Politikreds: 45 % Gennemsnit: 56 % Vis mere mindre expand_more expand_less

Hele 72 procent midt- og vestjyder og 63 procent af de spurgte nordjyder svarer ja til, at de meget ofte, ofte eller en gang imellem 90 kilometer i timen eller mere, når hastighedsgrænsen er 80 kilometer i timen. Landsgennemsnittet er 56 procent.

Bilister, der kører 100 km/t eller mere på landevej: Midt- & Vestjyllands Politikreds: 32 % Nordjyllands Politikreds: 26 % Syd- & Sønderjyllands Politikreds: 25 % Fyns Politikreds: 24 % Københavns Vestegns Politikreds: 24 % Sydøstjyllands Politikreds: 23 % Østjyllands Politikreds: 23 % København Politikreds: 22 % Nordsjællands Politikreds: 19 % Sydsjællands og Lolland-Falsters Politikreds: 18 % Midt- og Vestsjællands Politikreds: 16 % Gennemsnit: 23 % Vis mere mindre expand_more expand_less

Og de nordjyske bilister fører også, når det gælder om at køre mere end 100 kilometer i timen på landevejene, viser undersøgelsen.

Her svarer 32 procent af midt- og vestjyderne, at det gør de meget ofte, ofte eller en gang i mellem. Her ligger nordjyderne på 26 procent, mens landsgennemsnittet er 23 procent.

Derfor har Rådet for Sikker Trafik sat endnu en kampagne i værk for - om muligt - at få sænket farten på landevejene bare en lille smule. Seks nordjyske kommuner er gået med i kampagnen: Det er Hjørring, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Mariagerfjord og Rebild.

- Det kan måske føles helt ufarligt at køre lidt for stærkt. Men selv de små fartoverskridelser er hvert år skyld i, at mennesker mister livet eller kommer alvorligt til skade. I en kritisk situation kan selv en lille fartoverskridelse betyde, at du skal bruge markant flere meter på at bremse eller slet ikke når at standse op i tide, siger Michelle Laviolette, seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik i en pressemeddelelse.

Og her er så de 10 mest brugte undskyldninger for at køre for stærkt: