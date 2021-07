Nordjyder dyster med om at blive det største sportsnavn i historien - hvem er din favorit?

NORDJYLLAND:Siden 1991 har Danmarks Idrætsforbund (DIF) hvert år kåret Årets Sportsnavn. Men i år, hvor forbundet fylder 125 år, kan det ikke gøre det med bare årets sportsnavn - nu skal det største danske sportsnavn siden 1896 kåres.

Kåringen af "den største af de største" finder sted den 16. oktober 2021, hvor også DIF's 125 jubilæum skal fejres.

Indtil videre har DIF samlet 125 kvalificerede bud på dén titel i en top 125, som man kan se på DIF's hjemmeside. Alle sportsfolk har leveret store præstationer, som har bevæget danskerne. Men at skære listen ned til bare 125 har været noget af en proces, siger Hans Natorp, der er formand for Danmarks Idrætsforbund.

- Det har været afsindig svært at udvælge de 125 største sportsnavne, men det har også været en fascinerende proces at dykke ned i de ufattelig mange imponerende og skelsættende sportspræstationer, der rummes i DIF’s 125-årige historie. Derfor bliver det også en utrolig ærefuld kåring.

Med på listen er navne fra hele 35 forskellige idrætsgrene og repræsentanter fra samtlige årtier siden 1896. Og ud af de 125 navne er der 10 med nordjysk baggrund.

Hvor mange, der stadig vil være i spil til prisen oktober, bliver der først afgjort til august - her reduceres listen fra de nuværende 125 navne til bare 25 på baggrund af en juryvurdering af deres præstationer.

Danskerne kårer den endelige vinder i en live-afstemning under DR-showet.

Her er de nordjyske kandidater:

Ellen Osiier- fægter

Ellen Ottilie Osiier, født Thomsen, kom til verden i Hjørring i august 1890 og nåede inden sin død i København i 1962 at markere sig som en af de bedste kvindelige fægtere i Danmark.

Hun vandt aldrig nogen medaljer ved hverken DM, EM eller VM, men hun nåede at deltage i OL i paris i 1924 - og det med bragende succes.

Her vandt Ellen Osiier nemlig guld i fleuretfægtning ved OL 1924 i Paris ved at vinde alle sine 16 kampe. Det var den første danske OL-guldmedalje for kvinder og den hidtil eneste danske OL-guldmedalje i fægtning.

Også hendes mand, lægen Ivan Osiier, markerede sig som en dygtig fægter - han vandt sølv ved OL i 1912 i Stockholm på kårde.

Hans Nielsen - speedwaykører

Hans Hollen Nielsen er en dansk tidligere speedwaykører født og opvokset ved Brovst. Samlet vandt han i karrieren 22 verdensmesterskaber heriblandt 4 individuelle: I 1986 i Chorzów, Polen, i 1987 i Amsterdam, i 1989 i München og i 1995 i Grand Prix-seriens første år.

Han sluttede karrieren i 1999, efter at han endte som nummer tre i 1999 Speedway Grand Prix.

I dag bor Hans Nielsen i Frederikshavn. Han er dansk landstræner for de danske kørere og bruger derudover sin tid på at spille golf. I 2011 blev Hans Nielsen det 26. medlem af Hall Of Fame.

Hans Nielsen - bokser

Hans Nielsen var en dansk amatørbokser i letvægt, som i løbet af sin aktive tid nåede at deltage ved tre OL (1920, 1924 og 1928) og at vinde guld ved en af dem.

Han blev født i Næstved, men flyttede som ganske ung til Aalborg, hvor han kom med i bokseklubben AK Jyden. I 1920 vandt han det danske mesterskab i fjervægt - og i 1923 og 1924 vandt han i letvægtsklassen for klubben.

I 1920 blev han udtaget til OL i fjervægt første gang, og i 1924 i Paris lykkedes det ham at bokse sig hele vejen til finalen og vinde den.

Hans Nielsen blev aldrig professionel. Han døde den 6. februar 1967 i Aalborg.

Harald Nielsen - fodboldspiller

Harald Nielsen fra Frederikshavn er den yngste landsholdsspiller nogensinde. Han var bare 17 år og 322 dage gammel, da han debuterede den 13. september i 1959 mod Norge.

Han var med, da fodboldlandsholdet i 1960 vandt sølvmedaljer ved OL i Rom - her blev han oven i købet turneringens topscorer. Selv om holdet "kun" vandt sølv, fik han alligevel tilnavnet Guld-Harald, da han troligt fastholdt både før og under turneringen, at Danmark ville vinde guld.

I 1961 blev han kåret som årets fodboldspiller i Danmark i en ny konkurrence startet af dagbladet Aktuelt.

Samme år rejste han til Bologna i Italien og tog hul på sin professionelle karriere for Bologna og siden Inter, Napoli og Sampdoria. Det kostede ham imidlertid landsholdspladsen, da DBU dengang ikke anerkendte professionelle fodboldspillere. Harald Nielsen nåede at spille 14 landskampe og score 15 mål for det danske fodboldlandshold.

Fodboldkarrieren sluttede i 1970. I stedet oprettede Harald Nielsen firmaet Rudi & Harald Nielsen sammen med sin hustru, Rudi Hansen, som var kendt fra Far til fire-filmene. I slutningen af 1970'erne lykkedes det ham at overtale DBU til at indføre professionel fodbold i Danmark, og i 1990'erne var han med til at starte fodboldklubben FC København.

Harald Nielsen døde i 2015 efter længere tids sygdom.

Joachim B. Olsen - kuglestøder

Joachim B. Olsen fra Aalborg nåede i sin tid som kuglestøder at høste både en OL-sølvmedalje, to bronzemedaljer ved VM og fem medaljer ved EM - heraf én af guld - før han indstillede karrieren i 2009.

Interessen for atletik begyndte allerede, da Joachim B. Olsen var 10 år. Dengang var det diskoskast, der fangede ham, men hans kropsbygning passede bedre til kuglestød, som han for alvor begyndte at dyrke, da han var i begyndelsen af 20'erne.

På det tidspunkt læste han historie på University of Idaho i USA, og her satte han flere skolerekorder både i indendørs- og udendørs-kuglestødning samt i diskoskas. Hans personlige rekord på 21,61 meter fra 2007 er dansk rekord.

Joachim B. Olsen har været med i otte internationale finaler i træk ved OL, VM og EM, hvilket er rekord. Sit bedste olympiske resultat opnåede han i Athen 2004, hvor han blev nummer tre med et stød på 21,07 meter, men efter diskvalifikationen af ukraineren Jurij Bilonoh, som var blevet nummer to, fik Olsen senere opgraderet bronzen til en sølvmedalje.

Ved OL i 2008 i Beijing var Joachim B. Olsen fanebærer og bar fanen rundt i strakt arm.

I dag er Joachim B. Olsen politisk kommentator for EkstraBladet. Inden da nåede han 10 år som politiker for Liberal Alliance.

Jørgen "Gamle" Hansen - bokser

Jørgen "Gamle" Hansen begyndte sin boksekarriere i bokseklubben Lindholm BK.

Her nåede han som amatør at vinde seks jyske mesterskaber, fire danske mesterskaber og et enkelt nordisk mesterskab. Desuden blev han i 1967 kåret som årets bokser, og han repræsenterede i 1968 ved OL i Mexico.

I 1969 debuterede Jørgen Hansen som professionel bokser. I starten af 1970'erne havde han vind i sejlene og rykkede med 22 uplettede sejre hurtigt op ad ranglisterne. Det gav ham to muligheder for at vinde henholdsvis en EM- og VM-titel. Men begge gange tabte han.

Først i 1977 vendte det for Jørgen Hansen - i en i bokseverdenen uset moden alder boksede han sig til sin første EM-titel. En succes, han skulle gentage yderligere to gange, inden han indstillede karrieren i 1982.

Ingen dansk bokser har udkæmpet flere kampe end Jørgen "Gamle" Hansen, som fik tilnavnet, fordi han var næsten 40 år gammel, inden han lagde boksehandskerne på hylden.

Han døde i 2018, 74 år gammel.

Peter Gade - Aalborg - badmintonspiller

Peter Gade fra Aalborg nåede i sin badmintonkarriere at markere sig som en af alle tiders mest succesrige danske herresingle-spillere - noget, der senere skulle give ham en plads i sportens Hall of Fame. Han vandt flere store turneringssejre, flere VM-medaljer og ti DM-titler.

Den første DM-titel til Peter Gade vand han som ungdomsspiller i 1989 - det var dog ikke i single, men i double.

Sit første single-DM vandt han i 1993, og derfra tog karrieren for alvor fart. Fra 1998 til 2001 og igen i 2006 toppede han verdensranglisten i badminton. På Peter Gades resultatliste finder man blandt andet: Fem gange EM-guld, All England-mester 1999 og ti gange mester i Copenhagen Masters.

Peter Gade deltog fire gange i OL for Danmark, men her blev det aldrig til medaljer. Ved VM er det blevet til en sølvmedalje og fire bronzemedaljer.

I 2012 spillede Peter Gade sin sidste professionelle badmintonkamp.

Peter Rosenmeier - para-bordtennisspiller

Foto: Sergio Moraes/Reuters

Peter Rosenmeier fra Hadsund har sat sit aftryk på den danske bordtennisscene på trods af sit handicap.

Han mangler halvdelen af højre arm, har tre fingre på venstre arm, mangler halvdelen af højre ben og 4 centimeter af venstre lårknogle.

Han har deltaget i de paralympiske lege fire gange: 2004 i Athen, hvor han vandt bronze, 2008 i Beijing, hvor han vandt guld, 2012 i London, hvor han igen vandt bronze, samt 2016 i Rio de Janeiro, hvor han snuppede endnu en omgang guld.

Rosenmeier har fire gange været i VM-finalen og heraf vundet to gange, senest i 2018.

Svend Olsen - vægtløfter

Svend Egil Benjamin Olsen fra Lodbjerg i Thy var en dansk vægtløfter i letsværvægt.

Svend Olsen, der repræsenterede IK 99, deltog ved Sommer-OL 1932 i Los Angeles, hvor han sammenlagt i konkurrencens tre discipliner løftede 360,0 kg, hvilket gav en sølvmedalje.

I 1933 stoppede han sportskarrieren til fordel for arbejde i Cirkus Miehe, der han rejste rundt med cirkusset i rollen som "Danmarks stærkeste mand".

Tom Kristensen - motorsport

Tom Kristensen fra Hobro er en dansk racerkører med en imponerende lang sejrsliste på cv'et.

Tom Kristensen har gennemført fjorten udgaver af 24-timers racerløbet i Le Mans og vundet løbet ni gange, hvilket er rekord.

Han deltog første gang i Le Mans i 1997, hvor han som debutant vandt løbet. Han skrev tre år senere rekord, da han i 2000, 2001 og 2002 vandt tre gange på stribe med de samme tre kørere. Det har ingen andre gjort før eller siden.

Sejrsstimen fortsatte dog i 2003, 2004 og 2005, inden han i 2006 måtte nøjes med en tredjeplads. De sidste to sejre tog han i 2008 og i 2013.

Derudover har Tom Kristensen også vundet seks sejre i ved 12-timers løbet ved Sebring.

Inden han indstillede karrieren i 2014, nåede han at blive kåret som årets sportsnavn i 2002 og at modtage BT's Guld - Sportens egen pris - i januar 2014. I 2018 blev han optaget i den danske Hall of Fame.