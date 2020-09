Nordjyder er Danmarks mest smørglade mennesker

NORDJYLLAND:Vi nordjyder elsker smør - faktisk har næsten ni ud ti af os altid smør i køleskabet.

Det viser en befolkningsundersøgelse, som Arla har fået lavet.

Resten af landet er også glad for smør, men det er kun 78 procent af danskerne som helhed, der altid har smør i køleskabet.

- Nordjyderne er glade for traditionelle, dansker retter, hvor smør er en vigtig faktor for den gode smag, siger Tove Færch, der er leder af Karolines Køkken.

Det kan også forklare, at tre ud af ti nordjyder svarer, at de spiser "rigtigt" smør frem for smør, der er blandet med planteolie - kaldet smørbart.

- Nordjyderne, unge som gamle, er glade for traditionel madlavning, og det hænger godt sammen med den store mængde smør i nordjydernes køleskabe, da langt de fleste klassiske opskrifter indeholder smør. Det gælder for eksempel, når vi vil give frikadellerne den helt rigtige stegeskorpe, som den vi kender fra farmors kødgryder. Og så ved vi fra tidligere undersøgelser, at nordjyderne er dem i Danmark, der bager mest. Her har smør en vigtig, naturlig plads på opskriftslisten, forklarer Tove Færch.

Smør skal ikke bare i maden men også på rundstykket, hvis man spørger nordjyder. Hver tredje svarer, at de er vilde med et godt lag tandsmør. Det overtrumfer fedtforskrækkelsen for mange.

- For fem-ti år siden talte man meget om at spare på kalorier, hvor vi i dag har mere fokus på smag og naturlighed, når vi laver mad. Det har gjort flere danskere opmærksomme på smørrets mange kvaliteter og givet smørret en vigtig renæssance, siger Tove Færch.

Hun oplever desuden, at flere er begyndt at prøve kræfter med hjemmekærnet smør eller smør med forskellige smage.