Nordjyder er ikke i tvivl: Vi får for lidt

NORDJYLLAND:Der er ikke knald nok på i nordjydernes soveværelser. Der sker simpelthen for lidt.

Det er konklusionen på en stor kortlægning af danskernes parforhold og sexliv, som analysefirmaet Cint har foretaget for Sinful - Skandinaviens største forhandler af sexlegetøj på nettet.

Undersøgelsen, som har fået navnet "Sindex by Sinful" afslører, at nordjyderne generelt er mere utilfredse med sexlivet end i landets øvrige landsdel. Fire ud af fem nordjyder siger således, at de ikke har sex så ofte, som de gerne ville, og muligheden for lagengymnastik er endda i udpræget grad til stede i Nordjylland, fordi kun hver tredje voksne nordjyde lever alene.

Nordjydernes sexliv 78 pct. af de adspurgte nordjyder siger, at de ikke har sex så ofte, som de gerne ville. I Sønderjylland er det kun 50 pct., som angiver, at de ikke har sex så ofte, som de gerne ville.

58 pct. af nordjyderne siger, at det er meget eller ganske vigtigt for dem at have et godt sexliv. I Vestjylland er det tal blot 46 pct.

46 pct. af nordjyderne siger, at de drømmer om at blive bedre til at tale om sex, lyster og fantasier. Kun i København er det tal større herhjemme - nemlig 47. pct.

Nordjylland er den landsdel i Danmark, hvor der er færrest singler – kun 35 pct.

Undersøgelsen konkluderer, at den bedste vej til et bedre sexliv ofte går gennem bedre kommunikation. Faktisk viser undersøgelsen, at par, der taler åbent om sex og intimitet - er dobbelt så tilfredse med deres sexliv.

Det anerkender nordjyderne, hvor fire ud af fem mener, at et godt sexliv kræver åben snak om intimitet, lyster og fantasier. Alligevel kommer samtalen ikke helt naturligt. Faktisk synes hver fjerde nordjyde, at det er decideret svært at tage snakken – og hver tredje tager den kun sjældent eller aldrig.

- Det er akavet, og det er uvant for mange at tale om. Det er jo ikke bare opvasken - det er noget mere væsentligt og sårbart. Mange mangler også et sprog for at tale om det, og så bliver man bange for at komme til at sige noget forkert og noget skamfuldt, forklarer Frej Prahl, psykolog, forfatter og specialiseret parterapeut, som blandt andet er kendt fra DR-serien "Fede forhold".

Jo mere man snakker om sit sexliv og ønskerne til det, jo bedre bliver det, lyder rådet fra parterapeut Frej Prahl til nordjyderne. PR-foto

Frej Prahl opfordrer nordjyderne til at komme i gang med at snakke meget mere med deres partnere om det, de har lyst til.

- Det er ikke nemt at åbne samtaler om sex, men gør man det, bliver emnet mindre farligt. Man gør sine tanker tilgængelige for sin partner og derfra kan man så arbejde på en løsning og komme hinanden i møde. Jo mere man ikke snakker om elefanten i rummet, jo større bliver den. Det kan gøre, at man skaber mere afstand til hinanden, skaber kløfter og til sidst giver op på intimiteten i forholdet - eller lever med den, som den er, siger han.