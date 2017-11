Nordjyder gav knap 900.000 kr. til flygtningehjælp

NORDJYLLAND: Der var 15 millioner kroner at hente for de 14.000 frivillige, der søndag gik på gaden og samlede ind for Dansk Flygtningehjælp. Det viser organisationens prognose søndag aften.

Dermed har Dansk Flygtningehjælp oplevet et fald i både kroner og øre, men også i antallet af personer, der har taget indsamlingsbøssen i hånden og samlet ind.

- Det er et resultat, vi er utrolig glade for. Der er 65 millioner mennesker på flugt, og der er brug for hver en krone. Så vi siger mange tak, siger generalsekretær Christian Friis Bach.

Sidste år fik Dansk Flygtningehjælp 18 millioner kroner og året før 20 millioner kroner ved deres landsindsamling. På mandskabssiden var 16.000 frivillige sidste år ude for at samle ind for Dansk Flygtningehjælp.

Christian Friis Bach peger på en øget mængde landsindsamlinger som årsag til, at antallet af kroner og øre falder.

- Jeg har selv været ude i flere timer. For mig har det været den bedste indsamling nogensinde. Jeg har gået i mange år, men i dag har været det bedste resultat, siger Christian Friis Bach.

- Men det er klart, at nogen derude har sagt, at vi kommer hver uge. For der har været mange landsindsamlinger.

Generalsekretæren bemærker, at særlig en tendens i stigende grad ændrer oplevelsen som indsamler.

- Man mærker som indsamler, at folk ikke har kontanter i hjemmet længere. Der har vi heldigvis MobilePay. Der skal vi se på i fremtiden, hvordan vi tilpasser en indsamling til, at folk bruger deres mobil og ikke deres pengepung.

I Nordjylland blev der indsamlet 897.246 kr.

Det er dog kun det kontante beløb, nordjyderne bidrog med søndag. Heri er ikke medregnet støttebeløb via MobilePay og indbetalingskort.

