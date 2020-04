Nordjyder har chancen for at redde liv og bremse coronasmitte i Afrika gennem musik

Hvis du har dit eget band, og I stadig knokler for at blive opdaget, har I nu chancen gennem et helt nyt initiativ, der går til et rigtig godt formål.

Hvad der startede med fem studerende i Danmark, Holland og Tyskland, der gerne ville gøre en forskel for coronasituationen i Afrika, har nu udviklet sig til en humanitær organisation, der gennem musik og afstand hver for sig samler ind til Læger uden Grænser i Afrika.

En af de frivillige er Siri Malmborg, der har rødder i Nordjylland.

Og det kan også blive dig.

Forening af verden gennem musik

Kulturlivet er noget blandt det, der er hårdest ramt som følge af coronakrisen.

Den seneste måned har flere internationale og nationale musikere verden over afholdt livekoncerter over sociale platforme som Facebook og Instagram, og hver fredag har DR afholdt fællessang.

For kulutren er det, der binder os sammen.

Derfor er det også gennem musikken, at COVAID AFRICA samler ind til Læger uden Grænser. Den frivillige organisation, der er legalt registreret i København, er stadig i sin spæde begyndelse, men har på tre uger allerede fået over 300 frivillige hænder, der sidder overalt i verden.

- Organisationen tilstræber at forene verden gennem musik, fortæller Siri Molmberg, der nu bor i Østrig med sin svenske far og frederikhavnske mor.

Under sloganet #StreamliveSaveLives, vil COVAID AFRCIA skabe en global bevægelse og lave liveunderholdning for mennesker, der i øjeblikket befinder sig i social isolation.

Organisationen er banket op af jorden i løbet af tre uger, tæller allerede 300 frivillige fordelt på kontinenterne Europa, Afrika, Asien, Amerika og Sydamerika og har i de første to uger indsamlet mere end 9000 dollars til Afrika - målet er 15 millioner.

De frivillige arbejder i forskellige teams som eksempelvis PR, marketing, grafisk design, og så samarbejder organisationen også med store firmaer som den tyske velgørenhedsorganisation Viva con Agua, hvis mål er at forbedre drikkevandsforsyningen i udviklingslande.

Livekoncert på YouTube

Hver lørdag og søndag spiller forskellige bands musik hjemmefra, som livestreames på organisationens YouTube-kanal, COVAID AFRICA LIVE.

Her kan man, både imens man nyder musikken og efter, donere penge til Læger uden Grænsers kamp mod coronaspredning i afrikanske lande. Alle pengene går direkte til Afrika, fortæller Siri Molmberg.

- Normalt kan man ikke styre, til hvilket land eller kontinent pengene, man donerer gennem Læger uden Grænser, går til, men her ved man, at det går direkte til Afrika.

Og der er heller ingen skjulte mellemled.

- Pengene går direkte til Læger uden Grænser og ikke igennem COVAID AFRICA eller andre organisationer, fortæller hun.

Og hos Læger uden Grænsers afdeling i København hilsner man donationerne velkommen.

- Vi er ekstremt taknemmelige for dette initiativ. Det er en ekstraordinær tid for Læger uden Grænser lige nu med spredningen af coronavirus, så vi har brug for al den støtte, vi kan få, og det initiativ, der er sat i værk med COVAID, synes vi er rigtig fint, og vi håber, der er mange, der vil bakke op om det. De penge vi modtager til vores globale indsats for at stoppe spredningen af coronavirus, også i Afrika, de betyder alt for os, for det er det, der gør, at vi kan sætte ind, fortæller Kristina Boldt, der er Fundraising Director hos den humanitære nødhjælpsorganisation.

Coronasmitten er ikke eksploderet på det store kontinent, som vi har set det i Europa, der tidligere havde titlen som epicenter for virusset.

Men for Afrika kan en eksplosion i smitte have alvorlige konsekvenser, og derfor lander donationerne gennem COVAID AFRIKA på et meget tørt sted, da de blandt andet kan gå til værnemidler som handsker og masker, vand samt psykologhjælp.

- En af de ting, som vi er ekstremt bekymrede for, er spredningen i områder som flygtningelejre og slumområder, hvor folk bor ekstremt tæt uden adgang til ordentligt vand og sanitet, og hvor det er ekstremt svært at opretholde den praksis, som vi efterlever i Danmark, og som vi ved er nogle vigtige elementer i at stoppe spredningen af covid-19, fortæller Kristina Boldt.

Nordjyder har chancen

Sidder du med et spirende band, kan I blive nogle af dem, der er med til at gøre en vigtig forskel.

COVAID AFRICA søger nemlig løbende artister, der vil holde livekoncert.

- Vi vil gerne have en bred musikgenre og en bred global, internationale repræsentation af musikere. Vi har set på, hvem vi gerne vil have med, hvilken slags musik det er, hvor de kommer fra. Vi ser på deres musik, og på hvad de gør, og så vælger vi ud.

- Man kan altid skrive til os, og vi kigger altid på alle artister, der gerne vil spille, men vi skal have et udvalg, der giver os nogle lyttere og nogle seere, fortæller Siri Molmberg.

Brænder du derimod for at gøre en forskel i selve organisationen, skal du ikke holde dig tilbage.

- Vi søger stadig frivillige, og vi er rigtig glade for alle folk, der gerne vil hjælpe til. Man skriver til os, og så bliver man tildelt, hvor man nu vil arbejde henne.