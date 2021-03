Nordjyder har ventet på operationer - men nu skal der gøres noget

I øjeblikket går mange nordjyder rundt og venter på, at de kan blive behandlet på et hospital eller hos en speciallæge.

Coronakrisens anden bølge har betydet, at Region Nordjylland har været nødt til at udskyde behandlinger og operationer. Men nu skal de tilbage på sporet, lyder ambitionen fra regionen i en pressemeddelelse.

- Som patient er det jo sagt på godt nordjysk træls at gå og vente på behandling. De alvorlige sygdomme som for eksempel kræft og hjertelidelser har vi hele tiden under coronakrisen håndteret, men andre patienter har oplevet at få aflyst og udskudt behandlinger – for eksempel ortopædkirurgiske operationer – og det er ikke tilfredsstillende, men desværre nødvendigt. Med en bevilling til at øge aktiviteten er det over en bred politisk front ønsket, at vi også kommer de patienter i møde, siger Ulla Astman (S), regionsrådsformand i Region Nordjylland.

Regionens forretningsudvalg indstiller, at der sættes 50 millioner kroner af til ekstra behandlinger på privathospitaler i andet kvartal, altså fra 1. april. Det vides ikke, hvor mange ekstra behandlinger pengene rækker til, for det afhænger af de forskellige typer af behandlinger. Men ifølge pressemeddelelsen skulle "flere tusinde" nordjyder gerne snart få tilbudt at komme hurtigere til.

Det er også tanken, at der bruges 20 millioner kroner på ekstra aktivitet på regionens egne hospitaler. Og pengene skal komme fra staten:

"Alle ekstra omkostninger til behandling på privathospitaler og egne hospitaler forventes refunderet og finansieret som del af den statslige kompensation for merudgifter i forbindelse med covid-19", hedder det i pressemeddelelsen.

Regionsrådet orienteres om sagen på sit næste møde, som finder sted tirsdag 30. marts.