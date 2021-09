Nordjyder kom i vejen for hinanden ved DF-valg

HERNING:Med 99 stemmer ved lørdagens valg ved Dansk Folkepartis årsmøde, er nordjyske Erik Høgh-Sørensen ikke længere en del af partiets hovedbestyrelse. Dermed er hovedbestyrelsen uden nordjysk islæt, da lokalformanden i Brønderslev Danny Rosenkilde Nielsen med sine 107 stemmer heller ikke blev valgt ind.

Selvom to nordjyder på kandidatlisten umiddelbart kunne styrke troen på mindst én af slagsen i bestyrelsen, ser Erik Høgh-Sørensen netop antallet af nordjyske kandidater som en afgørende faktor for, at ingen af dem blev valgt.

- De nordjyske stemmer blev delt, så nu har Nordjylland mistet sin repræsentant i hovedbestyrelsen. Det er selvfølgelig ærgerligt, men sådan er det, konstaterer Erik Høgh-Sørensen, der repræsenterer DF's Hjørringkreds.

Linjen fortsætter

Han havde naturligvis håbet på genvalg, men Erik Høgh-Sørensen erklærer sig alligevel tilfreds med valgresultatet.

- Hvis jeg ikke havde håbet på genvalg, havde jeg selvfølgelig ikke stillet op, men jeg er faktisk meget tilfreds med valget. Jeg tror, at vi nu kan opnå fuld klarhed og håbe på, at alle de anonyme lækager, der har været med til at skade partiet, de stopper, fortæller det afgående bestyrelsesmedlem, der selv er en del af den fløj i partiet, der vil skærpe kursen over for islam og EU - en fløj, som Martin Henriksen også er en del af.

Og mens Erik Høgh-Sørensen ikke blev valgt til de tre ledige pladser i bestyrelsen, fik Martin Henriksen flest stemmer af alle og sikrede sig et sikkert genvalg.

- Jeg er virkelig glad for, at Martin (Henriksen, red.) blev valgt ind. For det betyder, at den linje jeg går ind for, stadig vil have plads i hovedbestyrelsen.

Udover Martin Henriksen, blev Jens Vornøe og Merete Dea Larsen valgt ind i hovedbestyrelsen.

Spår nordjysk DF-succes

Nu er Erik Høgh-Sørensens blik rettet skarpt ind på kommunal- og regionsrådsvalget 16. november. Her spår han succes for Dansk Folkeparti i Nordjylland.

- Vi kommer til at give den gas, fordi vi i Hjørring kan notere en medlemsfremgang på 20 procent inden for bare et par måneder. Det plejer at smitte af på selve valgresultatet, siger han.