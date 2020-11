Nordjyder med kritiske jobfunktioner må igen tage bussen

AALBORG:Nordjyder, der arbejder i kritiske jobfunktioner, må fremover alligevel tage bus på arbejde på tværs af kommunegrænser.

Det skriver Nordjyllands Trafikselskab i en pressemeddelelse.

Ændringen skyldes, at Transportministeriet mandag aften har ændret sin bekendtgørelse omkring restriktionerne i den kollektive trafik i Nordjylland.

Dermed må ansatte i en lang række funktioner, der anses som kritiske, bruge den kollektive trafik i de kommuner, der ellers er underlagt særlige restriktioner.

Det eneste krav er, at man skal medbringe et brev fra sin arbejdsgiver om, at man varetager en kritisk jobfunktion.

Det gælder for eksempel ansatte i sundheds- og plejesektoren, børne- og undervisningssektoren, politiet, kriminalforsorgen og beredskabet.

Også eksempelvis ansatte til aflivning af mink og ansatte i supermarkeder og apoteker er inkluderet.

Derudover er ansatte, der arbejder med energi, vand, affaldshåndtering, tele- og it-infrastruktur og finansielle infrastrukturer også anset som kritiske.

Myndighederne anbefaler dog stadig, at arbejdsgiverne tilrettelægger arbejdet sådan, at færrest mulige medarbejdere skal krydse kommunegrænserne.

Nordjyllands Trafikselskab arbejder på at indsætte busser på strækningerne fra Frederikshavn til Aalborg og fra Hjørring til Aalborg.

For det vil fortsat ikke være muligt at tage toget på tværs af kommunegrænserne, oplyser trafikselskabet.

I alt syv kommuner er underlagt særlige restriktioner for at undgå smitte med en muteret coronavirus fra mink.

Det gælder kommunerne Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Thisted, Vesthimmerland og Læsø.

Her er borgerne hidtil blevet kraftigt advaret mod at undgå at krydse kommunegrænserne. Og den kollektive trafik på tværs af kommunegrænserne blev derfor fra mandag den 9. november lukket.

/ritzau/