Nordjyder over 85 år bliver tilbudt tredje stik

NORDJYLLAND:Flere plejehjemsbeboere og personer med stærkt svækket immunforsvar har allerede fået tredje stik mod coronavirus. Nu er turen kommet til de ældre nordjyder, som er over 85 år.

Det skriver Region Nordjylland i en pressemeddelelse.

Derfor vil Region Nordjylland oprette nye lokale vaccinationscentre, som er målrettet netop denne aldersgruppe. Det betyder dog ikke, at borgere over 85 år ikke må benytte sig af de nuværende vaccinationscentre.

- Vi har i dag faste vaccinationscentre i Hjørring, Aalborg, Thisted og Hobro, og de borgere, der får et tilbud om tredje stik, er meget velkomne til at booke en tid med det samme i et af de nuværende tilbud, siger Anders Cinicola, som er chefkonsulent i Sundhedsplanlægning i Region Nordjylland.

Personlig invitation

Tilbuddet gælder kun borgere, som modtager en direkte og personlig invitation via brev eller E-boks. Invitationerne sendes nemlig løbende ud, fordi der skal gå seks måneder efter andet stik, før man tilbydes det tredje.

Regionen er i samarbejde med kommunerne gået i gang med planlægning af lokale vaccinationstilbud, som skal supplere de faste vaccinationscentre, nu hvor 12.000 borgere skal tilbydes endnu et stik.

- Vi ved, at mange borgere i den her aldersgruppe har brug for, at vi kommer med et vaccinationstilbud tæt på dem, siger Anders Cinicola.

Hvor mange lokale vaccinationstilbud, der bliver tale om, og hvor de bliver placeret, kan regionen endnu ikke sige noget om. De vil dog forsøge at komme ud lokalt i hele landsdelen.

Når der er kommet en invitation i E-boks eller via brev, kan man bestille tid via vacciner.dk.

Det er muligt at se, hvilke dage der vaccineres, og med hvilke vaccinetyper på www.rn.dk/covid-vaccination. Ikke alle vaccinationscentre har åbent alle dage.