Nordjyder rammes af konflikt om flextrafik

NORDJYLLAND:Nordjyder, der bruger de såkaldte flexture, vil torsdag blive ramt af konflikt.

Nordjyllands Trafikselskab/NT og vognmændene, der kører flexturene for NT, er uenige om, hvor meget vognmændene skal have i kompensation for de kraftigt stigende brændstofpriser.

Derfor vil 20 ud af de 125 vognmænd, der kører flexture for NT, ikke køre torsdag.

- Det er ikke rentabelt for os, siger direktør Martin Wunderov fra Dybvad Taxi, et af de vognmandsfirmaer som torsdag undlader at køre flexture for NT. De faste ture, for eksempel skolekørsel, fortsætter dog.

- Der er grænser

Underdirektør Nicolai Sørensen fra NT erkender, at vognmændene er hårdt ramt af de stigende priser på benzin og diesel.

- Og det har vi ekstraordinært kompenseret dem for. Men der er grænser for, hvor meget vi må kompensere, siger NT-underdirektøren.

Konflikten vil ramme ramme kunderne:

- Vi vil prioritere bilerne til kritisk kørsel, det vil sige patientkørsel eller kørsel til læger, siger Nicolai Sørensen.

NT opfordrer: Kør med en ven

NT opfordrer folk, der benytter flexture, til selv at sørge for transporten torsdag, for eksempel ved at blive kørt af en ven eller ægtefælle.

- Hvis man ikke har de muligheder, skal man kontakte vores kørselskontor eller sygehuset. Så vil vi sørge for, at der bliver sendt en taxa, eller at kunderne selv ringer efter en taxa.

- Er man i tvivl, og skal køres til for eksempel dialyse eller en operation, skal man ringe efter en taxa. Så dækker vi udgiften, siger NT-underdirektøren.

Han kan ikke afvise, at nogle nordjyder, der skulle køres til sygehus, kan komme i klemme:

- Vi gør, hvad vi kan, men der vil være kunder, som kommer i klemme torsdag. Desværre.

Klar til kaffemøde

Nicolai Sørensen har indbudt vognmændene til kaffemøde og håber, at NT kan snakke sig til rette med dem.

Martin Wunderov fra Dybvad Taxi forventer, at NT's ejere - kommunerne - lytter til vognmændenes krav, så man kan nå en løsning og afslutte konflikten.

- Jeg håber, vi kan blive enige, siger han.