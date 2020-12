Nordjyder slipper med forlængelse af nuværende restriktioner

NORDJYLLAND:Statsminister Mette Frederiksen kom med tre meldinger på sit pressemødet i Spejlsalen i Statsministeriet mandag middag.

1:Hvad kommer til at gælde jul og nytår.

2:Samtlige landsdækkende restriktioner forlænges.

3:Nye restriktioner i 38 kommuner.

- Det er faktisk ret utroligt, at det vi gør i dag først er blevet nødvendigt at gøre nu. Det er kun lykkedes på grund af fantastisk indsats fra alle - på trods af omstændighederne, sagde statsministeren blandt andet.

- For når det bliver koldere udenfor, så rykker indenfor. Og vi kæmper mod vores egen natur og behovet for at være sammen, at være sociale. Og vi kæmper mod at give op, lød det med alvor i stemmen fra Mette Frederiksen.

- I foråret bankede vi smitten ned. Så havde vi en sommer med restriktioner i bl.a. Hjørring. I efteråret lykkedes det med opsporing og isolering af smitten, sidst har vi set en imponerende indsats i Nordjylland, sagde statsministeren.

Det har ifølge Mette Frederiksen ført til, at vi har kunnet fastholde en mere normal hverdag end i mange andre europæiske lande.

- Her i Danmark er vi både med hensyn til økonomi og folkesundhed kommet gennem de første måneder af pandemien.

- Men smitten er for høj, situationen er for bekymrende. Og derfor må vi sætte ind for kontrollere epidemien, lød det fast fra Mette Frederiksen.

Det er nødvendigt, når vi nærmer os julen. Vi ved godt, at julen er en hård tid, for julen kan skabe ensomhed. Men julen er også kærlighed, og vi skal passe på hinanden, lød opfordringen fra statsministeren.

Hvis smitten for høj i juleferien, så risikerer vi epidemien løber løbsk ind i julen og januar, forklarede hun om baggrunden for forlængelsen af de landsdækkende restriktioner.

- Vi fastholder derfor højst 10 personer i forsamling. Samtidig er det afgørende, hvor mange forskellige mennesker, vi ser. Jo færre jo bedre, lød opfordringen.

I forhold til julen er Sundhedsstyrelsens anbefaling den allernærmeste familie - dog stadig maksimalt 10 personer.

Statsministeren fastslog, at der gælder særlige regler for plejehjem og socialt udsatte.

- Vi kan snart lægge 2020 bag os. Lyset er tændt i form af en snarlig vaccine, og forhåbentlig bliver 2021 året, hvor vi kan lægge coroaen bag os, sagde statsministeren.

Hun fastslog, at januar og februar bliver svære.

- De landsdækkende restriktioner bliver forlænget til og med 28 februar. Det gælder forsamlingsforbud på maksimalt 10 personer, brug af mundbind og så videre - det har vi levet med i et stykke tid, og det fortsætter, lød det.

Det er dog ikke tilstrækkeligt - så der kommer yderligere restriktioner i 38 kommuner.

Fra onsdag 9. december sker der delvis nedlukning i 38 kommuner frem til og med 3. januar.

Skolelever fra 5. klasse og opefter inklusive videregående uddannelser sendes hjem og skal undervises digitalt. Øvrige kan fortsætte skolegang og pasning.

Restauranter, cafeer og lignende lukkes helt ned.

Indendørs idræt i idrætshaller, svømmehaller og spillehaller lukkes.

Biografer, teatre og så videre lukkes.

Offentligt ansatte skal arbejde hjemmefra.

Også private opfordres til arbejde hjemmefra.

- Der er selvfølgelig hjælpepakker, som partierne har arbejdet med, på vej, forsikrede statsministeren.

Hun erkendte, at de nye restriktioner igen kommer med kort varsel.

- Men vi har før løst det, og jeg tror på, vi kan gøre det igen.

Kære Danmark: Vi klarede foråret, sommeren og efteråret. Vi klarer også vinteren, sluttede statsministeren.