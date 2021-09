Nordjyder til stor protest i København

KØBENHAVN/NORDJYLLAND:En række nordjyder var lørdag taget til København for at deltage i en stor demonstration i protest mod blandt andet motorveje og andre store projekter, der - ifølge demonstranterne - gennemføres uden at tage hensyn til natur og klima.

Blandt deltagere var blandt andet nordjyske modstandere af den kommende motorvejsforbindelse over øen Egholm i Limfjorden.

Som led i demonstrationen blev der arrangeret en menneskelig "ring" rundt om Christiansborg.

- Det var for at råbe politikerne op. Vi er utilfredse med, at de gennemfører store projekter til skade for klima og natur, siger Jens Kruhøffer fra Klimabevægelsen, en af organisationerne bag demonstrationen i København.

Omkring 50 foreninger og græsrodsbevægelser deltog i lørdagens protest, der samlede op mod 2000-3000 personer, ifølge Jens Kruhøffers vurdering.