Nordjyder var heldige i lotto sidste år: Se hvor mange millionvindere der var i din kommune

NORDJYLLAND:Ikke mindre end 20 nordjyder kunne i 2020 sætte én million kroner eller mere ind på kontoen, efter at have spillet Lotto, Vikinglotto eller Eurojackpot hos Danske Spil.

I alt bød året på 163 nye lotto-millionærer hos Danske Spil, og selv om en stor del bliver fundet i storbyerne - hvor der bor flest mennesker - så udmærker Mariagerfjord Kommune sig som det sted, hvor der var færrest indbyggere pr. million-vinder - i kommuner, hvor der var mere end én vinder.

Således kunne fem heldige spillere rundt om Mariagerfjord se mere end én million kroner trille ind på kontoen i 2020

Med samme gennemsnit som i Mariagerfjord Kommune skulle der være 25 nye millionærer i Aalborg, mens der reelt blot var syv. Og i København skulle der være 75 nye millionærer i København. Der var reelt 14.

Nye lotto-millionærer i 2020 Kilde: Danske Spil. Grafik: Jette Klokkerholm

Der blev ikke fundet nye lotto-millionærer i Brønderslev, Jammerbugt og Rebild kommuner i 2020.

Lottomillionærer fordelt på landsplan 163 spillere blev nye lotto-millionærer hos Danske Spil i 2020. De fordeler sig således på landsdele: Sjælland: 73 millionærer Jylland: 66 millionærer Fyn: 14 millionærer Øvrige Danmark, Grønland og Færøerne: 10 millionærer VIS MERE

To præmier på 10 millioner

I Aalborg Kommune blev syv lotto-spillere vindere af én million kroner eller mere i 2020. Det er lige så mange som i Aarhus og Odense, hvor der også blev fundet syv million-vindere.

Den største gevinst i Aalborg blev vundet i august, hvor en spiller vandt 5.000.050 kroner i Lotto.

I Hobro og i Frederikshavn var der spillere, der i oktober og november vandt 10 millioner kroner. Det var årets største gevinster i Nordjylland.

Den største gevinst i hele landet blev vundet i februar i Helsingør, hvor en mand vandt den største danske Vikinglotto gevinst nogensinde på 206.913.776 kroner.

Første million til Læsø i fem år

Med knap 1800 indbyggere kan der være langt mellem de helt store lotto-gevinster på Læsø - landets mindste kommune.

Men det skete i juni sidste år.

En læsøbo havde købt en kupon til Vikinglotto på danskespil.dk og ramte 6 rigtige tal. Det udløste en 2. præmie på 4.234.364 kroner.

Det var første gang siden 2015, at en læsøbo vinder en lotteripræmie på mere end én million kroner.

I seks nordjyske kommuner - Læsø, Frederikshavn, Hjørring, Mariagerfjord, Jammerbugt og Vesthimmerland - bliver der i gennemsnit spillet for mere per indbygger sammenlignet med resten af landet. I de fem øvrige kommuner - Morsø, Brønderslev, Aalborg, Thisted og Rebild - bliver der spillet for mindre end gennemsnittet.