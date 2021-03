Nordjyder viser stor interesse for at få overskudsvacciner - få bliver prikket

NORDJYLLAND:I sidste uge begyndte Region Nordjylland at tilbyde borgere, der bor tæt på et vaccinested, at de kunne tilmelde sig en liste og blive tilkaldt, hvis der var vacciner i overskud efter dagens vaccineringer.

Nu viser tal fra Region Nordjylland, at der har været stor interesse for at komme på listen og få det eftertragtede stik.

Borgerne skal hver dag tilmelde sig, og det har et stigende antal benyttet sig af.

I weekenden og frem til mediernes omtale af muligheden i onsdags havde mellem 5000 og 5500 skrevet sig på listen lørdag, søndag, mandag og tirsdag. Onsdag og torsdag har cirka 11.650 og 11.000 meldt sig som interesserede og derfor skrevet sig på listen.

Cirka antal tilmeldte til restvacciner 13. marts 5.000 14. marts 5.000 15. marts 5.500 16. marts 5.500 17. marts 11.650 18. marts 11.000 Kilde: Region Nordjylland VIS MERE

Der er dog langt fra at melde sig som interesseret, og til man faktisk bliver stukket med en restvaccine.

Region Nordjylland oplyser, at der torsdag, hvor der blev vaccineret i Aars og Aalborg, var 21 personer på listen, der blev kontaktet med henblik på tilbud om at få en restvaccine.

- Vores data fra tidligere på ugen er ikke opgjort på helt samme vis, og er derfor forbundet med lidt mere usikkerhed. Vi anslår dog, at der de øvrige dage har været et sammenligneligt antal personer, der er blevet kontaktet med henblik at få en restvaccine, oplyser Region Nordjylland i en mail til NORDJYSKE.

Du finder listen med vaccinesteder og muligheden for at skrive dig på listen her.