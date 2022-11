Nordjyderne deler billeder af sæsonens første sne

NORDJYLLAND:Mens nogle nordjyder kunne vågne op til sneklædte biler, havemøbler og tage, skulle der gå flere timer, før andre fik den at se - og nogle venter måske stadig i spænding.

Nordjyske bad tidligt søndag morgenfriske læsere om at dele billeder af landskabet, hvor de bor - sne eller ej.

Kent Jørgensen var en af dem, der delte et billede af sin have i Smorup, fra både før og efter sneen faldt. Om sneen får lov at blive liggende er svært at sige, men ifølge DMI vil Nordjylland blive ramt af spredte byger af sne og tøsne søndag aften.



Sne i Smorup 20/11-2022 Privatfoto: Kent Jørgensen

Mens læserne meldte om ingen sne i Hirtshals, Dronninglund, Mosbjerg , Dybvad og Thy, var jorden hvid i blandt andet Brovst, Aalestrup, Hobro, Aars og Aabybro. Du kan se nordjydernes snebilleder i galleriet herunder.

Nordjyderne delte deres snebilleder

Også Nordjyskes fotograf har været rundt i regionen for at tage billeder af snevejret. Her er det billeder fra Haverslev og Hobro, hvor sneen ikke går ubemærket hen.

Sneidyl i Haverslev

Sneidyl i Hobro