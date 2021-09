Se de smukke billeder: Vi elsker den nordjyske flora

NORDJYLLAND:Lyngen står i fuldt flor mange steder i den nordjyske natur lige nu og farver bakkerne violette - flottere syn findes næsten ikke. Og det er vi rigtig mange, som godt kan lide at tage billeder af - og dele på de sociale medier. Vi spurgte nordjyderne, om de ville dele deres smukke sensommerbilleder med os på NORDJYSKEs Facebook-side - og her er et lille uddrag derfra:

