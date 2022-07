Nordjyderne er vilde med Nordjylland: Så mange bliver boende

NORDJYLLAND:Danskerne elsker generelt det område, de er født og opvokset i, men nordjyderne topper resten af landet, når det gælder om at blive 'hjemme'.

Er du født på Aalborg Universitetshospital, Regionshospital Nord i Hjørring eller et helt tredje sted, er der nemlig stor sandsynlighed for, at du stadig er bosiddende i Nordjylland.

Det er nemlig hele 79 procent af dem, der er født i det nordjyske, der stadig bor i Nordjylland, hvis der kigges på alle aldersgrupper. Det viser statistik fra Bolig- og Planstyrelsen, der har brugt tal fra CPR og Bygnings- og Boligregistret til at udregne andelen, der bor i den landsdel, de er født.

- Generelt, når man spørger folk, hvad der styrer deres placering, er det beskæftigelse, familie og venner, der er vigtige faktorer. Generelt søger man det, man kender, og nordjyder har nu engang mere kendskab til Nordjylland end andre steder, siger Hans Thor Andersen, forskningschef ved Institut for Byggeri, By og Miljø.

Aalborg Universitet er en stor bidrager til, at nordjyderne bosætter sig i og omkring byen. Foto: Henrik Bo

Hvis der kigges på tallene kun for personer over 18 år med fødested i Nordjylland, er andelen af stadigt bosiddende i landsdelen 75 procent. Gennemsnittet for hele landet er her 56 procent, imens det for hele landet i alle aldersgrupper er 62 procent. Nordjylland ligger altså en del over landsgennemsnittet, når det handler om at blive boende i landsdelen, du er kommet til verden i.

I begge tilfælde er andelen den største i landet, hvis der kigges på de 11 landsdele. Sydjylland er den del af landet, der kommer tættest på nordjyderne med 74 procent af de indfødte, der stadig bor i deres region set på alle aldre. Men hvorfor ligger Nordjylland lige højest på denne liste?

- Aalborg er jo magneten i Nordjylland, som er med til at trække folk til, og som giver folk mulighed for at blive, fordi der er gode uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder, siger Hans Thor Andersen.

- Danskere er generelt lidt nogle hjemmefødninge, slutter forskeren.

I den anden ende af skalaen findes Østsjælland, hvor de i større grad er flyttet væk fra landsdelen, de er født i, da kun 39 procent af alle østsjællændere stadig bor i området. Som det ses i grafikken er sjællænderne generelt ikke så glade for at blive boende i deres fødesteds landsdel.