Nordjyderne har færrest ulykker med fyrværkeri

Når det kommer til raketter og nytårskrudt er nordjyderne bedst til at passe på, viser tal fra Odense Universitetshospital.

Her har man siden nytåret 1995/1996 ført statistik over omfanget af skader 31. december og 1. januar.

Nordjylland har det laveste faktiske antal skader 488, men også det laveste andel skader holdt op befolkningstallet i regionen skarpt efterfulgt af Region Midtjylland.

Ikke helt uden skade

Selvom nordjyderne er gode til at passe på både øjne og hænder på årets sidste aften, så er de ikke se sig helt fri for skader.

De seneste par år har antallet af skader ligget mellem 10-27. Og langt de fleste er voksne mennesker.

Selvom 96 børn de sidste 23 år er kommet til skade med fyrværkeri, ser det ud til, at også de små er begyndt at følge anvisningerne fra Sikkerhedsstyrelsen.

For sidste år kom ingen børn til skade med fyrværkeri i den nordligste landsdel.

De fem fyrværkeriråd 1. Brug altid beskyttelsesbriller 2. Brug kun godkendt og aldrig hjemmelavet eller ulovligt fyrværkeri 3. Hold aldrig tændt fyrværkeri i hånden 4. Hold sikkerhedsafstanden og læn dig ikke ind over fyrværkeriet 5. Gå aldrig tilbage til en fuser Kilde: Sikkerhedsstyrelsen. Vis mere mindre expand_more expand_less

Husk sikkerhedsbriller

De typiske skader er på hænder og øjne. Derfor er nummer et råd fra Sikkerhedsstyrelsen også, at man skal huske et par af de klare plastbriller til at beskytte øjnene.

Det er der en god grund til ifølge Henrik Vorum, der er klinisk professor ved Aalborg universitet og overlæge på øjenafdelingen ved Aalborg Universitetshospital.

– Øjet er et vigtigt organ, og skader i og omkring øjet kan have store konsekvenser. I værste fald kan man være nødt til at fjerne øjet helt, siger Henrik Vorum.

Gennem sin karriere har han set flere tilfælde, hvor det er gået grueligt galt. Især et står klart for ham. Her kunne et par beskyttelsesbriller have gjort en stor forskel.

En gruppe mennesker var i gang med at tænde en raket, men noget går galt. Raketten skifter kurs direkte mod en ældre mand, der står lidt længere væk.

Han har ikke beskyttelsesbriller på, og raketten flyver direkte ind i ansigtet på den ældre mand og eksploderer. Han mistede synet.

– Manden havde tænkt, at det ikke var nødvendigt med sikkerhedsbriller, fordi han ikke tændte raketten, men det er stadig nødvendigt. Et par kunne højst sandsynligt have reddet hans syn, siger Henrik Vorum.

Og hans pointe er klar: hvis du står tæt på til at se fyrværkeriet, så er det en god idé med et par sikkerhedsbriller. Det samme gælder for børn, der bruger det mindre slagkraftige fyrværkeri som hundepropper og knaldperler.