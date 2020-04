Nordjyderne køber mest sexlegetøj i Danmark: Se hvad de bedst kan lide

Det skulle tage et par uger for nordjyderne at komme i gang med at købe sexlegetøj. Det fortæller Danmarks største forhandler af sexlegetøj, Sinful.dk.

- Efter lockdown i Danmark den 12. marts havde vi en periode, hvor salget var “business as usual”. Det har dog ændret sig her i april, hvor vi nu oplever en stor vækst i salget. Når vi sammenligner salgstallene en måned før lockdown med en måned efter, så har vi oplevet en vækst på 31 procent på landsplan. I samme periode er salget af sexlegetøj i Nordjylland derimod steget med 37 procent, siger Rune Kjelsmark fra Sinful.dk, der baserer sig på 3370 nordjyske ordrer med et varierende antal produkter per ordre.

Samme tendens med en stigning i Nordjylland oplever de også hos Mshop.dk, hvor tallene er endnu vildere.

- I Nordjylland har vi generelt set haft en større stigning i salget end vi har på landsplan. Således er salget i Nordjylland i øjeblikket dobbelt så højt som resten af landet, hvis man måler ud fra indbyggertallet, siger Frederik Groth fra Mshop.dk. Tallet her er baseret på 428 ordrer.

De mest populære produkter 10 Day Love Challenge Par Boks Appstyret sexlegetøj til par Lufttryksvibratorer til kvinder Fleshlights til mænd Sexdukker i menneskestørrelse VIS MERE

Det er især produkter, der er gode til par, som er blandt top-sælgerne.

- Vi kan se, at danskerne i højere grad efterspørger sexlegetøj til par. Her er det især parbokse med flere stykker sexlegetøj på én gang, som vi ser en stigning på. Et af de mest populære produkter har igennem en lang periode været "10 Day Love Challenge Par Boks", der med sine 10 låger indeholder et nyt stykke sexlegetøj, hver dag i 10 dage, siger Rune Kjelsmark fra Sinful.dk.

Sinful.dks "10 Day Love Challenge Par Boks". Foto: Sinful

Hos Mshop.dk er onaniproduktet fleshlights populære blandt mænd, mens salget af dukker i normal menneskestørrelse til mere end 10.000 kroner stykket er steget til en om dagen.

- Hvis vi skal dykke lidt ned i de generelle tendenser, så har vi set en klar stigning i salget af produkter til singler (både mænd og kvinder), samt en forøget interesse i produkter til par, hvor vi specielt har mærket, at mange ringer for at få rådgivning om, hvilke produkter som opfylder deres behov og lyster. Ligeledes har vi set en stor stigning i salget af dukker i fuld kropsstørrelse - altså det vi kalder ”realsize dolls”, siger Frederik Groth fra Mshop.dk.

Denne livagtige dukke koster på tilbud 10299 kroner. Foto: Mshop.dk

Også hos Sinful.dk oplever man, at parrene har haft lyst til at udvikle deres sexliv.

- Danskerne har generelt efterspurgt sexlegetøj til par, og det samme har vores kunder i Nordjylland. Men vi kan se, at vores nordjyske kunder i højere grad har efterspurgt sexlegetøjssæt, som man kan bruge sammen med sin partner, og så har der været godt gang i salget af de populære lufttryksvibratorer til kvinder, siger Rune Kjelsmark.

App-kontrolleret sexlegetøj er blevet meget populært. Foto: Mshop.dk