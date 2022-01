Nordjyderne vil rejse, når de kan: Lufthavnsdirektør har store forventninger til 2022

AALBORG:Noget tyder på, at nordjyderne er ramt af rejsefeber.

I hvert fald udnyttede over 775.000 passagerer muligheden for at flyve fra Aalborg Lufthavn i løbet af 2021, hvor mange af de rejserestriktioner, corona har ført med sig, blev ophævet. Det skriver Aalborg Lufthavn i en pressemeddelelse.

Det er en stigning på 51,4 procent sammenlignet med 2020.

Størstedelen af årets passager har rejst i de sidste seks måneder af året, som ifølge direktør i Aalborg Lufthavn, Niels Hemmingsen, skal ses i lyset af rejserestriktionerne helt ind i foråret.

Destinationerne har i midlertid ikke kun været til varmere himmelstrøg.

Særligt ruten mellem Aalborg og København har været populær, og der har dagligt været op til 22 afgange med enten flyselskabet DAT, SAS eller Norwegian.

- Da aktiviteten i samfundet kom op i gear igen efter nedlukningen, kunne vi i større grad se indenrigsefterspørgslen og betydningen af at have hele tre flyselskaber på ruten til København. Allerede fra juli oversteg antallet af passagerer 2019-niveauet måned for måned, og sammenligner vi det sidste halvår af 2021 med samme periode i 2019, så lå vi 7 procent over niveau, siger lufthavnsdirektøren.

Store forventninger

Rejseaktiviteten til europæiske rejsemål har været støt stigende siden skolernes sommerferie, men udbud og efterspørgslen har været påvirket af de lokale restriktioner.

- Vi så ikke udenrigstrafikken få helt fodfæste i 2021 ovenpå den store nedlukning. Det var i starten svært for fly- og rejseselskaber at finde det helt rigtige rejseudbud til at matche løbende grænseåbninger og særligt efterspørgslen, der var tæt på umulig at forudsige, siger Niels Hemmningsen.

Sommeren og efteråret var dog præget af optimisme og en synlig øget rejselyst.

I december satte høje smittetal og restriktioner en stopper for den positive udvikling, og julemåneden nåede ikke at nærme sig niveauet før corona, som lufthavnen ellers havde oplevet de forrige måneder.

Lufthavnsdirektøren forventer, at flytrafikken fortsat vil være begrænset i starten af det nye år.

- Vi skal gennem en lidt hård januar, men vi har store forventninger til året generelt – særligt når vi kommer til sommersæsonen, siger Niels Hemmingsen.