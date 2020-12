Nordjydernes boliger falder i værdi - men i én kommune er der prisfest

NORDJYLLAND:Mens hovedparten af de ca. 1,6 millioner danske boligejere kan glæde sig over, at deres faste ejendom er blevet mere værd i kroner og ører det seneste år, kan nordjyderne ikke på samme måde glæde sig over prisudviklingen.

Det afslører friske tal fra Boligsiden, der er ejet af og får sine tal fra ejendomsmæglerne.

I november i år er de gennemsnitlige huspriser i 74 af landets 98 kommuner steget i forhold til samme måned sidste år. Men i Nordjylland er situationen den, at priserne i årets næstsidste måned er faldet i seks ud af 11 kommuner i regionen - deriblandt også i det regionale lokomotiv, Aalborg Kommune.

I én nordjysk kommune er der dog grund til at glæde sig blandt ejerne af villaer og rækkehuse, som tallene dækker.

Det er i Jammerbugt Kommune, hvor salgspriserne var hele 13,7 pct. højere i november i år end for et år siden. I november 2019 blev husene i Jammerbugt gennemsnitligt handlet til en kvadratmeterpris på 6912 kr. Et år senere er den pris steget til 7857 kr.

Størst fald i Brønderslev

I Brønderslev Kommune må husejerne til gengæld notere, at deres faste ejendom - i hvert fald på papiret - er faldet 11,3 pct. i værdi, hvilket er det største fald blandt de 11 nordjyske kommuner.

For et år siden fik husejerne i kommunen gennemsnitligt 8890 kr. per kvadratmeter, når de solgte. Et år senere er den pris faldet 105 kr. per kvadratmeter til 7885 kr.

Nordjyske boligpriser i november 2020 Sådan ser pristendensen ud for solgte villaer og rækkehuse i de 11 nordjyske kommuner i november 2020 i forhold til november 2019: Positivlisten: Jammerbugt Kommune + 13,7 pct. Mariagerfjord Kommune + 3,0 pct. Morsø Kommune + 2,5 pct. Frederikshavn Kommune + 2,3 pct. Vesthimmerland Kommune + 1,7 pct. Negativlisten: Brønderslev Kommune - 11,3 pct. Thisted Kommune - 10,8 pct. Rebild Kommune - 2,6 pct. Aalborg Kommune - 2,0 pct. Hjørring Kommune - 1,9 pct. Kilde: boligsiden.dk VIS MERE

Ifølge Boligsiden koster det lige nu cirka 15.350 kroner i gennemsnit at købe en kvadratmeter villa eller rækkehus i en af landets 98 kommuner.

Nordjylland ligger markant under den pris. Her var prisen i november 2020 i gennemsnit 9690 kr. per kvadratmeter. For et år siden var prisen 9813 kr. - svarende til et fald på 1,25 pct.

Ifølge kommunikationsdirektør Birgit Daetz fra Boligsiden er salget af huse i Nordjylland steget mindst, og i Nordjylland er udbuddet af huse samtidig ikke raslet ned som i resten af landet.

- Det er alt sammen faktorer, der er med til at holde prisudviklingen nede, siger Birgit Daetz i en pressemeddelelse.

Ifølge Boligsidens tal er der netop nu 4919 villaer og rækkehuse til salg i Nordjylland - heraf 462 i Jammerbugt Kommune, der altså har oplevet den største prisstigning i november i forhold til samme måned i fjor.