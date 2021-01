Nordjydernes sne-billeder: Kom med en tur rundt i sne-landskabet

NORDJYLLAND:Onsdag morgen blev rigtig mange nordjyder mødt af sne, et flot syn, og mange greb mobiltelefonen og delte det med os på NORDJYSKEs Facebook-side - vi har her samlet et lille uddrag derfra:

41















































































Galleri - Tryk og se alle billederne.

Du har også mulighed for at dele DIT sne-billede, du skal blot hoppe ind på NORDJYSKEs Facebook-side, hvor du også har mulighed for at se endnu flere nordjyske sne-billeder.