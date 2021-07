Nordjydernes sommer i billeder

NORDJYLLAND:Det´ sommer, sol og ferie - for mange. Og vi spurgte nordjydene om de ikke villle dele deres sommerbilleder med os, hvad enten de var fra solbadning på stranden, dasning i sommerhuset, isspisning på campingpladsen, arbejde i varmen, øl i sydens sol elller noget helt helt andet. Og det ville nordjyderne gerne - og vi har her samlet et lille udpluk fra de mange skønne billeder, nordjyderne har delt med os på NORDJYSKEs Facebook-side:

36





































































Galleri - Tryk og se alle billederne.