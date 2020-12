Her er nordjydernes værste julegaver

NORDJYLLAND:Vi kender det vist allesammen, man sidder og åbner julegaver juleaften, det er ens tur til at pakke op, og forventningens glæde er stor. Den bliver dog hurtigt manet til jorden, da man ser, hvad der er inde i pakken - en toiletbørste! Eller nogle dækservietter, bremseskiver, træsko, eller noget helt helt andet, som man bare slet ikke ønskede sig.

Den situation har vi spurgt ind til hos nordjyderne på NORDJYSKEs Facebook-side, hvad ens værste julegave er - nogensinde - og her er nogle af svarerne:

- Jeg har fået en skovl, fordi min mand manglede den, fortæller Hanne Birkeholm Nielsen.

- Da jeg som 11-12 årig ønskede mig de mest fede lange støvler, og snagede i pakkerne, og så en stor æske med mit navn, og var overbevist om, det var støvlerne. Men men men .....det var en lampe til mit værelse, skriver Else Munk Jansen.

- En slush ICE maskine, som ikke virkede, fortæller Susannah Højsten.

- Jeg fik for nogle år siden bremseskiver til min bil af min mand, skriver Mette Wirenfeldt Høgh.

- En kost og en spade, fortæller Betina Rishøj.

- Da jeg var teenager fik jeg en gave, hvor giveren sagde “Da jeg så den, vidste jeg, det bare lige var dig” . Det var en osteskærer, som jeg på daværende tidspunkt, ikke anede hvad var, fortæller Anne Valter.

- En æbleskræller af min søster (jeg kan ikke lide æbler). Året efter gav hun mig gavekort til fiskespa (jeg haaaader at blive rørt ved mine tæer). Dog skal det siges, at hun er blevet meget bedre til at købe gaver med årene, skriver Mette Egedal.

- En stegepande der ovenikøbet var glemt derhjemme, min kommentar var, så kan det være det samme. Vi er skilt i dag - glædelig jul alle sammen, fortæller og ønsker Jette Korsbæk.

- En vejrstation, som min mand syntes, at jeg ( han ) skulle have, skriver Susanne Hulvej Henriksen.

- Da jeg fik sædebetræk til bilen for mange år siden. Han havde ikke lige set, at det stod på HANS ønskeseddel og ikke min, fortæller Maria Krogh Andersen.

- Jeg har fortalt min mand, at jeg gik til guitar og fløjtespil, da jeg var barn og gik i skole. Og hvad fik jeg så af ham sidste år i julegave. ?? En BLOKFLØJTE, skriver Anja Munk Larsen.

- Stearinlys... Og til fødselsdagen i januar fik jeg hans firmajulegave, som jeg selv havde været med til at vælge, fortæller Rebecca Green Cupido.

Har du også fået en julegave, som du bare slet ikke brød dig om, eller som du bare synes, var det mest mærkelige at give i gave, så hop ind på NORDJYSKEs Facebook-side og del din gave-oplevelser med alle os andre, og se også en masse andre hade-gaver, som nordjyderne har modtaget.