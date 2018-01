Nordjylland: 43 drenge og 13 piger i børnepornosag

NORDJYLLAND: Nordjyllands Politi har mandag taget hul på at kontakte 56 unge nordjyder, der risikerer at blive sigtet i en omfattende børnepornosag.

På landsplan kan over 1000 unge mennesker ende med at blive sigtet i sagen, hvor der - især via Messenger - er delt video og billeder af 15-årige med seksuelt indhold.

Ifølge Rigspolitiet betegnes de mange sager som distribution af børneporno.

I Nordjyllands Politikreds vil 13 piger eller unge kvinder samt 43 drenge eller unge mænd blive afhørt i sagen. Herefter vurderes det, om der skal rejses sigtelse. Det fortæller vicepolitiinspektør Frank Olsen.

- Geografisk er sagerne spredt ud over hele politikredsen, men der er større koncentrationer omkring Aalborg, Skagen, Frederikshavn, Brovst og Vesthimmerland, fortæller Frank Olsen.

De mistænkte i Nordjyllands Politi er fra 16 til 22 år. I løbet af mandag og de kommende dage vil de blive kontaktet enten via e-boks eller på telefon og bedt om at møde op hos politiet.

- vi ser alvorligt på sager af denne type. For det er børneporno, og man må ikke dele sådan noget, fastslår Frank Olsen.

Nordjyllands Politi har endnu ikke overblik over, hvor mange gange materialet er blevet delt af nordjyder. Til gengæld er Frank Olsen overbevist om, at unge ved, at det ikke er tilladt at dele materiale med seksuelt indhold af personer under 18 år.

I Region Nordjylland er yderligere to personer under mistanke - de er begge fra Thisted, der hører under Midt- og Vestjyllands Politi.