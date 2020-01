Nordjylland: 86 udrykninger med ambulance nytårsaften

NORDJYLLAND:Det danske akutberedskab havde 994 udrykninger med ambulance og akutlægebil nytårsaften og -nat. Heraf var der 86 udrykninger i Region Nordjylland.

Det fremgår af en oversigt, der dækker udrykninger fra klokken 18 nytårsaften til klokken 6 nytårsmorgen. Samlet set har travlheden ligget på niveau med sidste år.

86 udrykninger i Nordjylland lyder måske af meget, men det er kun fire af dem, der skyldes uheld med fyrværkeri. Heraf var der én øjenskade og tre håndskader.

Region Sjællands AMK-Vagtcentral - der har samlet de landsdækkende tal - melder om i alt 45 udrykninger, som vurderes at være på grund af fyrværkeri. Dermed er der her tale om et fald i forhold til sidste år, hvor tallet var 67.

Af de 45 fyrværkeri-relaterede udrykninger var der 15 udrykninger til øjenskader og 20 udrykninger til håndskader. Sidste år var der henholdsvis 19 udrykninger til øjenskader og 22 udrykninger til håndskader.