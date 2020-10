Nordjylland blev nævnt: Her er punkterne fra dagens pressemøde

En del af snakken på pressemødet gik på lanceringen af et nyt badge. Badget er blåt og kan sættes i tøjet. På det er to mennesker, der holder afstand. Det har til formål, at folk skal holde afstand.

- Vi skal allesammen huske at holde afstand. God hygiejne og afstand er vores supervåben, siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S)

Det skal gøre andre opmærksomme på, at man gerne vil have, at de holder afstand til personen på badget. Det kan være en i risikogruppen, en pårørende eller en, der gerne bare vil have, at folk holder afstand. Det er egentlig til alle.

Det kan hentes på apoteket fra på mandag.

- Med det her badge signalerer man, at man gerne vil holde afstand, siger Helene Probst, vicedirektør i Sundhedsstyrelsen.

Ved Danske Handicaporganisationer er man yderst tilfreds med badget.

- Vores medlemmer er rigtige glade for det her badge som et symbol på, at man skal holde afstand. Vi har haft nogle situationer, hvor folk med handicap er skammet ud, fordi de er kommet lidt for tæt på, siger formand Thorkild Olesen.

Hvis man ser en med et badge, der ikke holder afstand, signalerer det, at man gerne må bede personen med badget at holde mere afstand, melder formanden.