Kritik fra Venstre: Nordjylland efterladt i tvivl om nye restriktioner

En gang torsdag bliver Nordjylland underlagt de strammeste corona-restriktioner i Danmark. Så meget står klart efter Mette Frederiksens udmelding onsdag - men nordjyderne må vente til en gang torsdag med at få mere præcis information om de nye tiltag og hvornår de træder i kraft.

Frustrationen over manglende besked begyndte hurtigt, at brede sig på de sociale medier - og også blandt nordjyske folketingsmedlemmer.

- Hvis regeringen vidste hvilke restriktioner, de vil vil indføre i Nordjylland i morgen, så havde de meldt dem ud på pressemødet. Når nordjyderne bliver efterladt i tvivl om, hvilke nye tiltag, der kommer torsdag så kan det kun skyldes, at regeringen ganske enkelt ikke har bestemt sig endnu. Ellers havde de meldt det ud, for der er ikke nogen fornuftig grund til at vente, siger Karsten Lauritzen, gruppeformand for Venstre.

Forvirringen er - siger han - et produkt, at regeringen ikke har været forberedt. - De har brugt tid på at sikre pension til Arne og andre mærkesager af deres mærkesager fremfor at lave et varslingssystem, der kunne sikre en forudsigelighed for befolkningen, siger Karsten Lauritzen.

Heller ikke den konservative sundhedsordfører, Per Larsen, er tilfreds med, at statsministeren ikke kunne melde konkret ud.

- Det er ikke i orden at efterlade en hel landsdel i tvivl. Det er meget underligt, at de ikke kan komme med en præcis udmelding. Men generelt har hele forløbet om corona-smitte på minkfarme været katastrofalt håndteret. Det har simpelthen været amatøragtigt, og resultatet er nu en aflivning af hele branchen, siger Per Larsen.

De nye tiltag er alene en regeringsbeslutning - forud for pressemødet fik de øvrige partiledere information om at, alle mink hurtigst muligt skal aflives, men de fik ikke nærmere at vide om de nye restriktioner.