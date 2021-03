Nordjylland er det optimale sted at opleve sjældent vejrfænomen i nat

NORDJYLLAND:Flere ting ser i nat ud til at gå op i en højere enhed i Nordjylland, og det gør, at der er stor chance for at opleve nordlys. Hvis du altså holder dig lidt længe vågen.

Det er en sjælden kombination af at det er forårsjævndøgn, og at solen er mere aktiv end normalt, der gør, at der er gode chancer for at der kan dannes nordlys på vores breddegrader.

Men nordlyset skal også hjælpes på vej af en skyfri himmel og at månen ikke er fremme, så nattehimlen er stjerneklar og sort.

Og netop de betingelser ser ud til at blive opfyldt i Nordjylland og Vestjylland i nat.

Bedst efter klokken 02.30

Mens store dele af landet, ligger under skyer, kommer der nemlig opklaring fra nordvest i løbet af natten.

- I nat er der klart størst mulighed for at se det, hvis man befinder sig nordvest i landet. Der er det klart fra omkring klokken 02, siger vejrvært Jonas Landin til DR Nyheder.

Det er dog ikke klokken 02, at chancen er størst. Der er jo lige det med månen.

- Det kan også godt forpurre det lidt, men månen går ned klokken 02.30, så det burde ikke blive et problem, siger vejrværten.

Solen står søndag op klokken 6.20, og allerede når den begynder at kaste sin lys på horisonten vil chancen for at se nordlyset være ovre.

Atomer der lyser

Nordlyset, der ses som grønligt lys på nattehimlen er når elektrisk ladede partikler, som Solen slynger ud i rummet, rammer Jordens magnetfelt.

Når partiklerne støder ind i jordens atmosfære, overfører de energi til atomerne, hvilket får atomerne til at udsende lys, der altså ses som et grønt lys på himlen.