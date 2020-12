Nordjylland har fået to nye pebersprays

Peberspray blev introduceret som selvforsvarsmulighed efter et politisk ønske for knap to år siden. For at give tryghed. Efterfølgende begrænsede man igen ordningen. Tal fra Justitsministeriet viste, at af 1.660 sager på et år, der involverede peberspray, var der kun en enkelt sag, hvor det blev brugt mod gerningspersoner ved et røveri, og i nul tilfælde blev det brugt til selvforsvar mod hjemmerøveri. Ikke specielt betryggende. Reelt var der da også nærmere tale om en slags placebo-tryghed.

Placeboeffekten dækker over den virkning patienter opnår ved en behandling, som beviseligt ikke har nogen medicinsk virkning. Og den er ganske reel. Adskillige forsøg har understøttet effekten af kalktabletter eller falske operationer, når bare patienterne tror behandlingen er virksom. Nogle gange flytter troen faktisk bjerge - eller smerter. Og måske tryghed og politistationer.

Forleden blev et bredt flertal i folketinget, med undtagelse af Venstre, enige om en ny politiaftale. En på mange måder udmærket aftale om flere betjente, nye våben, en ny super-efterforskningsenhed, en halvering af Rigspolitiet, men også med nye politigarantier og nærstationer.

I Nordjylland har fokus især været på de nye nærstationer. Her var der godt nyt for Vesthimmerland og Brønderslev kommuner. De får nemlig hver en nærstation. Næsten lige så godt var det for Mors og Skagen. De fik nemlig ikke de nærstationer de ønskede sig. Men hov, hvordan kan det være næsten lige så godt?

Det kan det, fordi de to nærstationer reelt er et stykke symbolpolitik. Ønskerne fra Mors og Skagen har især handlet om responstider. Men da de nye nærstationer lover en åbningstid på mindst 15 timer om ugen, må man opfordre til at kriminel aktivitet foregår mellem 10 og 13 på hverdage – eller hvad åbningstiderne nu bliver. Ellers bliver der ikke den store forskel.

Politidirektør Anne Marie Roum Svendsen taler da også netop om den oplevede tryghed. Lidt ligesom da man gav borgerne mulighed for at have deres egen peberspray. Så de kunne føle sig mere trygge. Nærstationerne er et stykke placebo-tryghed.

Er der så grund til utrygheden? Faktisk ikke. Kigger man på kriminaliteten - både i Vesthimmerland og Brønderslev kommuner - så falder kriminaliteten markant i de kommuner. I øvrigt ligesom i resten af Nordjylland.

Vi bør derfor fokusere på hvad aftalen ellers bringer. En af ’taberne’, Frederikshavns borgmester Birgit S. Hansen siger det meget præcist til Nordjyske: ”Jeg håber, at politiet generelt i Nordjylland får flere ressourcer til at være mere synlige i Skagen, når der er behov for det.” Og i resten af regionen.

Som landsdel må vi være opmærksomme på, at der faktisk kommer flere betjente. At der leves op til de nye garantier. Vi skal ikke stirre os blinde på politistationernes udgave af peberspray.