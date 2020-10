Nordjylland har tabt flest arbejdspladser: Se hvor mange, der er tabt i din kommune

NORDJYLLAND:Flere virksomheder har på grund af corona været nødsaget til at fyre medarbejdere. Det har gået ud over mange nordjyder, der nu står uden job.

Faktisk er Nordjylland den region, hvor coronakrisen har været særlig slem for arbejdsmarkedet. Det viser en opgørelse fra Dansk Erhverv.

- Nordjylland har procentvis tabt flest arbejdspladser her under corona, siger seniorøkonom ved Dansk Erhverv, Kristian Skriver.

Beskæftigelsesudviklingen i Nordjylland Kilde: Dansk Erhverv/Danmarks Statistik. Grafik: Jette Klokkerholm

Særligt arbejdsgivere i Frederikshavn Kommune har måttet sige farvel til medarbejdere.

- Hver 20. arbejdsplads i Frederikshavn er gået tabt. Det er meget voldsomt, siger seniorøkonomen.

Hjælpepakkerne spiller en stor rolle

Regeringen har indført hjælpepakker til erhvervene, der mærker følgerne af coronapandemien. Og netop de hjælpepakker er årsag til, at tallene ikke ser endnu værre ud, ifølge Dansk Erhverv.

- Hjælpepakkerne har haft to gavnlige effekter. På den korte sigt har de sikret, at ikke alt for mange virksomheder har drejet nøglen om, og på den lange sigt kommer det til at medvirke til, at flere virksomheder kan komme hurtigt i gang igen, siger Kristian Skriver.

- På den måde har de været rigtig god for dansk økonomi for netop at sikre, at vi kommer godt i gang igen på den anden side af krisen.

Det er særligt arbejdspladser inden for turisme- og oplevelseserhverv, der har mærket krisen. Restriktioner har lukket grænsen for udlandsturister, og det har medvirket til fyringer i netop de erhverv.